VaiOnline
Dal campo.
28 agosto 2025 alle 00:24

Palestra subito insieme al gruppo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per Marco Palestra primo allenamento coi suoi nuovi compagni. Il laterale, che il Cagliari ha preso in prestito dall'Atalanta, dopo una sgambata iniziale nel pomeriggio di martedì ha partecipato per intero alla seduta di ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini. Ha potuto così iniziare a conoscere Fabio Pisacane e il resto della squadra, in vista del match di sabato a Napoli (ore 20.45). Oggi, nell'antivigilia, i rossoblù scenderanno in campo di mattina. Al termine dell'allenamento, Pisacane terrà la conferenza stampa a due giorni dalla partita: appuntamento alle ore 12.30.

Ieri il Cagliari ha svolto dei lavori in palestra, poi in campo esercizi tecnici accompagnati da una serie di gare a tema e una partita giocata su spazi ridotti. Non ha partecipato Leonardo Pavoletti, che prosegue il suo lavoro personalizzato dopo l'operazione al ginocchio sinistro. L'obiettivo per il capitano, che sarà l'unico assente sabato, è rientrare sabato 13 col Parma dopo la sosta.

L’arbitro

Sarà Kevin Bonacina di Lecco l'arbitro di Napoli-Cagliari. Con lui i rossoblù hanno una vittoria e una sconfitta, entrambe nella scorsa stagione rispettivamente con Cremonese e Torino. Curiosità: uno dei due assistenti sarà sardo, il sassarese Khaled Bahri. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Discariche abusive vista mare «Sfregio inaccettabile all’Isola»

Viaggio del degrado da Cagliari a Villasimius sulla Provinciale 17 
Luca Mascia
Arbus.

Costa Verde, sindaco furioso

Santina Ravì
Regione

Campo largo, tempo di pace Ma il Pd ricorda agli alleati: «Non gestiamo noi la sanità»

L’attività della coalizione riprende tra buoni propositi e nodi non sciolti 
Alessandra Carta
il pellegrinaggio

Cammino di Bonaria, due coniugi toscani i primi al traguardo

Da Olbia a Cagliari in due settimane: «Abbiamo scoperto un’altra Isola» 
Francesca Melis
Intervista

«Guerre, jihadisti e maschilismo Me la sono cercata»

Giuliana Sgrena a vent’anni dal rapimento in Iraq: per il caso Calipari mi chiesero le spese processuali 
Celestino Tabasso
Rimini

«Case a prezzi calmierati, ecco il piano»

Meloni conquista la platea del Meeting mettendo al centro del dibattito la famiglia 