Palestra subito insieme al gruppo 

Per Marco Palestra primo allenamento coi suoi nuovi compagni. Il laterale, che il Cagliari ha preso in prestito dall'Atalanta, dopo una sgambata iniziale nel pomeriggio di martedì ha partecipato per intero alla seduta di ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini. Ha potuto così iniziare a conoscere Fabio Pisacane e il resto della squadra, in vista del match di sabato a Napoli (ore 20.45). Oggi, nell'antivigilia, i rossoblù scenderanno in campo di mattina. Al termine dell'allenamento, Pisacane terrà la conferenza stampa a due giorni dalla partita: appuntamento alle ore 12.30.

Ieri il Cagliari ha svolto dei lavori in palestra, poi in campo esercizi tecnici accompagnati da una serie di gare a tema e una partita giocata su spazi ridotti. Non ha partecipato Leonardo Pavoletti, che prosegue il suo lavoro personalizzato dopo l'operazione al ginocchio sinistro. L'obiettivo per il capitano, che sarà l'unico assente sabato, è rientrare sabato 13 col Parma dopo la sosta.

L’arbitro

Sarà Kevin Bonacina di Lecco l'arbitro di Napoli-Cagliari. Con lui i rossoblù hanno una vittoria e una sconfitta, entrambe nella scorsa stagione rispettivamente con Cremonese e Torino. Curiosità: uno dei due assistenti sarà sardo, il sassarese Khaled Bahri. (r. sp.)

