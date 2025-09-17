VaiOnline
San Gavino.
18 settembre 2025 alle 00:16

Palestra scolastica rinnovata: rifatti pavimento e spogliatoi 

Sono appena terminati i lavori per la riqualificazione di una delle due palestre utilizzate dagli studenti della scuola primaria e media di via Foscolo la mattina e di sera dagli atleti delle società sportive.

Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «L'istituto comprensivo statale “Eleonora d’Arborea” ha subito nell'ultimo periodo diversi interventi di riqualificazione, da ultimo in una delle due palestre. È stata sostituita la pavimentazione, sono stati rinnovati gli spogliatoi e i bagni. La nostra amministrazione vuole riservare grande attenzione al settore dell'istruzione per consentire ai nostri giovani di crescere in ambiente scolastico di alta qualità».

Così ai 350mila euro già stanziati dalla precedente amministrazione, quella attuale ha aggiunto 40mila per poter completare i lavori di questo impianto sportivo: «Inoltre – aggiunge il primo cittadino - abbiamo partecipato ad un bando per il rifacimento dell'altra palestra dell’istituto comprensivo per 550mila euro e ancora ad un altro bando di un milione e 500mila euro per efficientare tutto l'istituto».

Il vecchio impianto a gasolio lascerà spazio alle energie rinnovabili che saranno alimentate con il fotovoltaico e sarà possibile climatizzare gli spazi della scuola e le aule sia in inverno che in primavera ed estate in base alle esigenze. (g. pit.)

