Palestra scolastica al coperto, lavori per la risistemazione 

Sono in corso a Settimo San Pietro i lavori di riqualificazione della palestra scolastica di via Lussu, dove è in corso l’intervento di recupero con fondi Pnrr. Un finanziamento di 178mila che dovrebbe restituire alla scuola e non solo una struttura davvero funzionale. Ieri è stato anche eseguito un sopralluogo alla presenza del sindaco di Gigi Puddu, di altri amministratori, tecnici e rappresentanti dell’impresa che sta realizzando il progetto.

Previsti diversi interventi: già realizzato l’impianto fotovoltaico, si va avanti con la riqualificazione degli spogliatoi con i nuovi sanitari, con la messa a norma dell’impianto elettrico e la sostituzione del tappeto su tutta la superficie di gioco. I lavori potrebbero essere ultimati entro l’anno. I lavori vanno avanti nei tempi previsti.

L’amministrazione comunale punta anche sul bando “ Sport e Periferie 2023” per la messa a normai di tutti gi impianti sportivi cittadini, compreso il palazzetto dello sport, la cittadella del tennis e nel campo sportivo. Per il campo del calcio a 5 dove è prevista la sostituzione del manto usurato, la messa a norma delle gradinate. Se il bando sarà finanziato (servono 700mila euro) sarà assicurato anche l’efficientamento energetico di Palazzetto, Tennis club e del campo di calcio attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici. illuminazione a led di tutti i campi da gioco, il cappotto termico e la sostituzione degli infissi. (r. s.)

