Palestra per il basket, ok all’adeguamento 

Via libera al primo progetto per l’adeguamento del campo da basket di via Vienna, a Selargius. Un intervento atteso dalla società di basket San Salvatore che utilizza la palestra comunale, voluto dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Claudio Argiolas. Per ora c’è l’ok al progetto di fattibilità economica, con 245 mila euro a disposizione per riqualificare il palazzetto sportivo.

Le risorse sono comunali, stanziate con la recente ripartizione dell’avanzo in bilancio insieme agli altri fondi destinati agli interventi urgenti in diversi impianti sportivi, poco più di 430mila euro: oltre alla manutenzione del campo da basket di via Vienna, ci sono gli spogliatoi del campo di via delle Ginestre, sino ai lavori di adeguamento del Palasport di via delle Begonie per ospitare manifestazioni con il pubblico, e alla sostituzione dell’illuminazione a led in tutti gli impianti. Altri 170mila sono riservati all’acquisto di attrezzature per le palestre di proprietà del Comune.

