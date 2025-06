Palestra olimpionica,  l’assessora Concas  fa il punto sui lavori 

I lavori del primo lotto della piscina olimpionica comunale di Sinnai dovrebbero essere ultimati entro ottobre. Lo ha detto in Consiglio comunale la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas rispondendo a una interrogazione sulla situazione attuale dei lavori presentata dalla consigliera di minoranza Aurora Cappai. L’assessora ha detto che si sta andando avanti secondo programma e che attualmente sono in corso i lavori sull’impianto di filtraggio della piscina. Concas ha detto anche che l’impresa appaltatrice è in attesa dell’arrivo della struttura di copertura in legno dell’impianto. «Considerato che sono previste della varianti, è presumibile che questo primo lotto sia ultimato entro ottobre, anziché ad agosto come da programma iniziale».

Complessivamente i lavori del primo lotto appaltati nell’estate del 2023, costano tre milioni di euro arrivati dal Pnrr, ai quali si aggiungono 300mila euro del Comune.

Ultimato il primo lotto di lavori – secondo il programma – si dovrebbe immediatamente proseguire col secondo lotto. Il progetto generale prevede la costruzione della piscina olimpionica (una delle poche in Sardegna), su vasca di 50 metri, utilizzabile anche per manifestazioni nazionali ed internazionali, di un impianto solare termico per il riscaldamento dell’acqua, un sistema di panelli fotovoltaici, le gradinate, la palestra e la sistemazione dell’area esterna. ( r. s. )

