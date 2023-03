Palestra, nuovi lavori nel tetto  

Può finalmente partire la riqualificazione della palestra comunale di Donori. L’amministrazione comunale ha affidato i lavori all’impresa di Carbonia “Sardinia costruzioni e servizi” individuata attraverso una procedura negoziata sulla piattaforma telematica Sardegna Cat.

Il progetto, finanziato con un mutuo da 250mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale attraverso il Credito sportivo, permetterà di eseguire alcuni interventi urgenti per rendere la palestra completamente fruibile e più sicura.

Tra le opere in programma, la demolizione di alcune parti della muratura del tetto e la sistemazione di una nuova gronda per il convogliamento delle acque piovane. Prevista anche la posa di una nuova guaina impermeabilizzata per arginare le infiltrazioni. All’interno della palestra verrà inoltre rifatto il controsoffitto.

Nei prossimi giorni si procederà alla verifica della documentazione prima di avviare il cantiere. Dalla consegna dei lavori, la ditta vincitrice avrà novanta giorni di tempo per concludere le opere.

Non è questo l’unico intervento programmato per il polo sportivo di via Vittorio Emanuele: l’amministrazione comunale guidata dal sidnaco Maurizio Meloni ha presentato un altro progetto da 413mila euro, a valere sui fondi del Pnrr, per il rifacimento della pavimentazione del campo di calcetto la costruzione di nuovi campi da padel. (c. z.)