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11 novembre 2026 alle 01:04

Palestra: «Non vedo l’ora di tornare a Cagliari, la mia seconda casa» 

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Si è ripreso dai malanni fisici e ora è pronto a prendersi le maglie del Chelsea e della Nazionale. Marco Palestra è tornato: in una lunga intervista a Rai Sport, ieri, ha fatto sapere che con i Blues di Londra «è tutto positivo, nonostante mi sia fatto male e abbia dovuto recuperare. Adesso ho iniziato a giocare, sto bene e mi sento bene. Devo ringraziare il mister e i miei compagni. Sono fortunato perché, quando sono rientrato, mi hanno gestito bene, inserendomi piano piano e con calma. Adesso mi sento bene». Il forte terzino non ha dimenticato la maglia rossoblù: «Cagliari è stata una bellissima pagina, anche perché non pensavo di trovarmi così bene. La sento veramente come una seconda casa. Non vedo l'ora di tornarci quest'anno, di rivedere i miei compagni, il mister e soprattutto i tifosi, che sono stati veramente bravissimi»

In conferenza

A Coverciano, in conferenza stampa, nel frattempo avevano parlato Mattia Liberali e Alphadjo Cisse. «Vogliamo portare spensieratezza ed energia, adesso è tutto da prendere e nulla da perdere». Così Liberali, uno dei volti nuovi della giovane Italia di Roberto Mancini. Con il giocatore del Como che ammira tra gli azzurri del passato Totti e l'attuale ct, in conferenza c’era anche l'attaccante del Milan Cisse, già 5 gol in A. «Essere qui è una grande responsabilità, giocare con la Nazionale a San Siro sarebbe un orgoglio. Il mio idolo fra gli azzurri del passato? Balotelli».

Speranza rossonera

Quindi, largo ai giovani. È questo il motto dell'Italia che Roberto Mancini sta assemblando pensando agli impegni incombenti (le sfide di Nations League domani contro la Francia a Milano e domenica a Bruxelles con il Belgio) ma anche al futuro. Fra i giocatori rivelazione del campionato in corso, dove pure i baby talenti faticano ancora a trovare spazio come rimarcato ieri dallo stesso ct, c'è indubbiamente Alphadjo Cisse, 20 anni. Dopo l'esperienza a Catanzaro – dove ha giocato insieme proprio a Liberali – l'attaccante è sbarcato al Milan mettendosi alle spalle un serio infortunio: «È stato un momento difficile, l'allenatore e i compagni mi hanno aiutato fin dal primo giorno. Il mio ruolo preferito? Ce l'ho ma non lo dico», ha sorriso, «lì davanti gioco dappertutto. Chi mi ha colpito tra i compagni? Scontato dire Modric, allora dico Mario», riferendosi a Gila.

Il comasco

Sta scalando sempre più posizioni anche Liberali, uno dei gioielli del Como di Fabregas: «Essere qui è un onore, l'impatto è stato molto positivo». Cresciuto nel vivaio del Milan, per mettersi in mostra ha dovuto trasferirsi altrove. «Non ho rimpianti, ognuno ha il proprio percorso». Classe 2007, Liberali ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili laureandosi campione d'Europa nel 2024 con l'Under 17. «Non è stato semplice passare dalla B alla A alla Champions, Fabregas mi sta dando fiducia».

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