Palestra intitolata a Marika Pes 

«A Marika, che ci ha insegnato il valore del coraggio, della forza e del sacrificio. In questa palestra il suo sorriso guiderà ogni passo e ispirerà ogni sogno che ciascuno di noi vorrà realizzare». Con queste parole incise nella targa affissa all’ingresso la palestra comunale di Gonnosfanadiga in viale Kennedy è stata intitolata a Marika Pes, la giovane sportiva scomparsa, poco più di un anno fa, a soli quindici anni a causa di una malattia. La ragazza era una giocatrice di pallavolo della polisportiva Primavera.

La scorsa settimana il presidente della Polisportiva, Andrea Lisci, insieme a tutti i componenti, hanno potuto appendere la targa in cui si legge il nome della giovane. «Sono momenti doverosi, ma che non avremmo mai voluto celebrare. Ho vissuto questa esperienza chiudendomi nel silenzio e nella riflessione. È un brutto ricordo che da presidente della polisportiva porterò sempre dentro come un macigno», racconta Lisci. Durante la cerimonia in cui è stata intitola la palestra alla giovane, tutti i membri della polisportiva insieme alla famiglia si sono stretti l’un l’altro. ( jo. ce. )

