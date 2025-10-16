Palestra inagibile, il prof si dimette: «Così tutelo i ragazzi» 

«Non si può fare Educazione fisica senza impianti sportivi. Quelli della scuola media di Ussana sono inagibili e per questo ho rinunciato all'incarico». Stefano Mura, insegnante precario di scienze motorie non stava nella pelle quando nei giorni scorsi è stato contattato dalla segreteria della scuola dove tanti anni fa aveva conseguito la licenzia media. Ha detto subito “sì” e mercoledì mattina si è presentato nel caseggiato di via Branca.

Ritorno a scuola

«È stata una grande emozione – racconta – insegno da 12 anni e ancora non mi era capitato di lavorare nel mio paese». Ma una volta entrato nell’istituto il suo umore è cambiato. «Ho chiesto di vedere la palestra, ma mi hanno detto che è inagibile». L’impianto sportivo non si può utilizzare. Sui muri ci sono tracce di umidità e spesso si verificano crolli di parti del soffitto. «Parlando con la dirigente ho chiesto se ci fosse uno spazio all’aperto per svolgere l’attività sportiva in sicurezza, ma il giardino davanti alla scuola non è idoneo. Insomma, non ci sono le condizioni per lavorare in sicurezza e io non me la sento di prendermi la responsabilità di lavorare in una situazione di questo tipo». Stefano Mura a quel punto prende la decisione di rinunciare all’incarico. Ne parla con la dirigente scolastica, che lo invita a ripensarci. «È stata molto gentile – racconta l’insegnante – ha cercato di farmi desistere e mi ha assicurato che si sarebbe impegnata per agevolare il mio lavoro». Il tentativo della preside non sortisce gli effetti sperati.

La lettera

Nella tarda mattinata di mercoledì Stefano Mura invia una mail con la posta elettronica certificata per comunicare la rinuncia all’incarico. «Mi dispiace molto – sottolinea – spero che si faccia qualcosa, che si intervenga per garantire la sicurezza degli studenti. Purtroppo, non essendo insegnante di ruolo, dopo questo gesto sarò escluso dall’elenco dei docenti che fanno supplenze nelle scuole medie. Nelle scienze motorie si può svolgere la parte teorica, ma la componente pratica rappresenta la centralità della materia e non può essere sostituita con lezioni in spazi non idonei». Il gesto è stato apprezzato dai genitori degli alunni, in particolare da quelli che da tempo chiedono di fare i lavori negli impianti sportivi e nella aree esterne della scuola. «La dirigente ha chiesto al Comune di intervenire – racconta la madre di uno studente sotto la garanzia dell’anonimato – ma a quanto pare non è stato fatto niente. La rinuncia del docente ci devrebbe far riflettere. Lo scorso anno la palestra è stata utilizzata qualche volta da un altro insegnante, che si prendeva la briga di asciugare il pavimento dopo le infiltrazioni d’acqua. Una situazione davvero assurda».

Il Comune

«La preside non mi ha comunicato niente». Il sindaco Emidio Contini è sorpreso. «Di solito – commenta – ricevo tutte le segnalazioni dalla dirigente, non dagli insegnanti. In ogni cosa cercheremo di intervenire». Francesco Feliziani, il direttore dell’ufficio scolastico regionale, contattato al telefono, non si sbilancia. «Se il docente ha deciso di rinunciare all’incarico avrà avuto le sue ragioni», taglia corto. Telegrafica anche l’impiegata dell’istituto comprensivo di Monastir (del quale fa parte la scuola di Ussana) diretto da Elisabetta Meloni: «La dirigente non c’è. Arrivederci». Stefano Mura è sconsolato. «Tornando indietro farei la stessa scelta – conclude – in tanti anni di insegnamento non mi era mai accaduto di avere a che fare con situazioni simili. Ho sempre cercato di adattarmi. Ma nella mia vecchia scuola in questo momento non ci sono le condizioni per fare lezione in sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA