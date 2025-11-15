VaiOnline
I rossoblù nazionali
16 novembre 2025 alle 00:18

Palestra è tornato In campo in cinque 

Il giallo sotto diffida rimediato da Marco Palestra al 51’ di Polonia-Italia Under-21 di venerdì lo costringerà a saltare per squalifica la trasferta di martedì in Montenegro: non parte coi compagni e fa ritorno in anticipo in Sardegna. A disposizione di Silvio Baldini, fra i giocatori del Cagliari, resta Riyad Idrissi che dopo le due presenze a settembre (al debutto con gli Azzurrini) è rimasto in panchina un mese fa e nella rocambolesca sconfitta nel finale due giorni fa. Il programma di oggi dei rossoblù nazionali prevede solo Elia Caprile, che spera di ottenere un posto in panchina nel match delle 20.45 contro la Norvegia che chiude il girone dell’Italia.

Gli ultimi incontri

Domani tocca ad Adam Obert, che si gioca la qualificazione diretta ai Mondiali: Germania-Slovacchia (ore 20.45 a Lipsia) è uno spareggio tra le due prime a pari punti, coi tedeschi che hanno due risultati su tre perché in caso di parità sarebbero qualificati per miglior differenza reti. Martedì, oltre agli Under-21 Idrissi e Kılıçsoy, anche Zito Luvumbo nell’amichevole Angola-Zimbabwe (all’inizio l’avversario doveva essere la Guinea-Bissau). Chiuderà Yerry Mina quando in Italia sarà già mercoledì, alle 2 di notte (le 20 ora locale a New York) con l’Australia.

