Palestra, è scontro totale fra Inter, Atalanta e agente 

L’ufficialità del passaggio di Marco Palestra al Chelsea risale a due settimane fa, ma sul trasferimento lo scontro è ancora apertissimo. Non se le sono mandate a dire Inter, Atalanta e agente dell’ex rossoblù, per l’accordo saltato con i campioni dell’ultima Serie A.

A rilanciare il caso ci ha pensato per primo Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter: «Il caso è frutto di una scelta del giocatore, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che aveva assunto nel mese precedente», l’accusa di lunedì. «Il ruolo del suo agente poteva essere di maggiore consistenza sulle indicazioni: ha scelto questa strada, ci siamo dovuti arrendere e il giocatore, patrimonio del calcio italiano, va in un campionato che non è competitivo con noi».

Tirato direttamente in ballo è Alessandro Lucci, agente di Palestra. «Ho ascoltato con profondo dispiacere le parole di Marotta», la sua risposta. «Il ds dell’Inter, Ausilio, ha portato avanti con noi dialoghi costanti sull’opportunità di completare il trasferimento. Ma, nell’arco di 45 giorni, i due club con i quali ero in contatto quotidiano non sono mai riusciti a trovare l’accordo definitivo. Ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da due settimane e come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse in maniera dirompente nel deal per chiudere».

Sull’argomento è tornato ieri anche il nuovo ds dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli: «Eravamo sempre al corrente di tutto, siamo stati corretti con tutte le parti e siamo felici che Palestra rappresenti l’Italia in Premier League», ha detto.

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