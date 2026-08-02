Palestra e area picnic, aperti i cantieri 

Una palestra nuova e un’area verde attrezzata. A Siamaggiore sono iniziati due importanti interventi che contribuiranno a migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi comunali. «L’opera consentirà di riqualificare l’impianto sportivo attraverso il rifacimento della copertura, la sostituzione di gronde e pluviali, l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua, la sostituzione degli infissi, la tinteggiatura interna, l’adeguamento dei sistemi di sicurezza e antincendio, oltre all’installazione della linea vita per consentire future manutenzioni in piena sicurezza - spiega il sindaco Davide Dessì - Un’opera attesa che renderà la palestra più efficiente, sicura e funzionale».

Quasi terminati anche i lavori per la nuova area picnic a Pardu Nou. «Il progetto prevede l'installazione di tavoli e panche per adulti e bambini, cestini per la raccolta differenziata, una nuova recinzione lungo la strada Provinciale 18 e nuovi arredi urbani realizzati con materiali riciclati – aggiunge il sindaco – Si tratta di due interventi che confermano l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare il patrimonio pubblico e offrire servizi e spazi sempre più moderni, sicuri e accoglienti». Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione in prossimità dei cantieri, rispettando la segnaletica e le eventuali limitazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA