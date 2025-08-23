VaiOnline
Mercato.
24 agosto 2025 alle 00:17

Palestra, domani le visite mediche? 

Fabio Pisacane indica la strada alla società per gli ultimi giorni di mercato. Due esterni e un difensore centrale, priorità assoluta. E il ds Guido Angelozzi potrebbe accontentare subito il tecnico con Marco Palestra, esterno classe 2005, che già domani potrebbe fare le visite mediche. Ultimi dettagli, mai banali, da definire con l’Atalanta, che apre solo al prestito secco, senza possibile diritti di riscatto.

A sinistra, piace sempre l’olandese della Roma Salah-Eddine, mentre si continua a cercare un difensore centrale di piede destro per una retroguardia ridotta all’osso. Attenzione anche alle uscite e, magari con un’operazione “last minute”, si aprirebbero le porte per una punta centrale. Magari Barnabas Varga, classe ’94, centravanti della nazionale ungherese e del Ferencvaros. «Niente di concreto», specifica Peter Paunoch, agente del giocatore, «ma Varga in questo inizio di stagione ha avuto eccellenti statistiche a livello internazionale (5 gol nelle gare di qualificazione di Champions) e ha segnato un centinaio di gol nelle ultime tre annate, col club e la nazionale». Nessun contatto, spiega Paunoch, «ma Riccardo Guffanti, ex capo scouting del Cagliari, lo ha seguito in almeno 6-7 partite lo scorso anno e ha sempre stilato ottimi rapporti. E per noi sarebbe un onore ricevere un’offerta dalla Serie A italiana».

