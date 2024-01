Palestra di via Custoza, via libera al restyling 

Via libera al progetto esecutivo per la manutenzione della palestra scolastica di via Custoza. Lavori necessari per poter riaprire l’impianto sportivo anche alle società, oltre a ospitare gli studenti della scuola media che già la utilizzano per il basket e la pallavolo.

Un progetto da quasi 190mila euro, risorse a disposizione e finanziate con fondi del Pnrr. Si va dalla riqualificazione delle travi in legno nella copertura, alla rimozione delle tribune esistenti non certificate, verrà sistemato anche il parquet, realizzate due nuove uscite di sicurezza e un nuovo impianto di illuminazione d’emergenza a servizio del pubblico e dell’area di gioco. Non solo: il progetto definitivo prevede anche un nuovo bagno dedicato agli spettatori, un parapetto di separazione fra pubblico e attività sportiva, e un collegamento fra palestra e scuola.

«Lavori studiati per adeguare la palestra alle attività aperte al pubblico», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. A breve il Comune conta di affidare i lavori a un’impresa, poi verranno studiati tempi e modalità del cantiere. «Noi contiamo di concentrare i lavori durante l’estate quando la scuola è chiusa», dice Argiolas, «questo ci consentirebbe di non intralciare con le attività sportive per gli studenti».

