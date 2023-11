Palestra colabrodo, servono altri soldi  

Croce dei lavori pubblici da anni, la palestra delle scuole medie alle prime piogge inizia a imbarcare acqua dal tetto, costringendo chi usufruisce dell’impianto ad armarsi di secchio e straccio e asciugare il pavimento. E il tempo, finora, è stato abbastanza clemente. Il consigliere delegato ai Lavori pubblici, Daniele Deplano spiega: «Per la palestra delle medie stiamo cercando le risorse per poter effettuare tutti gli interventi necessari, perché saranno diversi, quindi metteremo a correre dei fondi che andranno via via a risolvere la problematica». In attesa che si metta la parola fine a una criticità annosa, Deplano traccia il quadro dei lavori avviati. È praticamente chiuso il progetto che include l’allargamento della banchina di via Pilia, ma anche il cantiere nella curva e il ripristino dei sottoservizi di via Ogliastra, quello per la pavimentazione e i sottoservizi di Vico II e III Iglesias, i lavori per le ringhiere in via Garibaldi, Trento e Umberto. Procedono bene quelli per il corrimano nelle scalette tra via Roma e via Spano, la nuova barriera stradale in viale Europa e in viale Don Bosco. Con l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade urbane sono stati rifatti gli asfalti in via monsignor Miglior, nella parte bassa di via Tola, via Cavour e via Tortolì, mentre in via Lamarmora sono stati eseguiti lavori per il rifacimento del canale delle acque reflue, i sottoservizi e le nuove scalette. Condotta ex novo sistemata tra via Cagliari e via Tortolì. Altri cantieri sono in corso e, con le economie del caso, l’amministrazione valuterà quali altri interventi finanziare.

RIPRODUZIONE RISERVATA