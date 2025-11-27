Palestra: Cagliari, ti risceglierei altre mille volte 

«Sono molto contento di essere qui e lo rifarei altre mille volte». Marco Palestra è a Cagliari da appena tre mesi, peraltro solo in prestito secco dall'Atalanta, ma si è già ambientato alla perfezione dentro e fuori dal campo. «Da quando sono arrivato in aeroporto i tifosi mi hanno fatto sentire a casa», evidenzia durante “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina, in collegamento dal locale Doppio Malto al centro commerciale La Corte del Sole di Sestu dove è stato protagonista del Meet&Greet coi tifosi. «Ho girato la città ed è bellissima, il clima è diverso e si vive serenamente. È stato Adopo, che veniva dall'Atalanta come me, a farmi sentire subito a mio agio», ha detto parlando coi giornalisti Fabiano Gaggini, Alberto Masu e Luca Neri.

La gara

Domani alle 18 Palestra sarà protagonista di Juventus-Cagliari. Una sfida che avrebbe anche potuto giocare a maglia invertita, perché i bianconeri l'avevano cercato e non è da escludere che possano tornare alla carica con l'Atalanta. Ma lui taglia corto: «Sono contento di un interesse del genere, ma personalmente sono concentrato sul Cagliari. Il mercato verrà dopo». La sua testa è quindi sulla partita di domani, cercando di trovare un colpaccio che a Torino manca dal 31 gennaio 2009. «Sappiamo che sarà difficile, ma ci faremo trovare pronti. La Juventus l'ho seguita come tutte le squadre: ha grandissimi giocatori e un ottimo allenatore come Spalletti, ma possiamo fare la nostra partita e la stiamo preparando bene. Qui c'è un gruppo fantastico».

Il rendimento

Per Palestra undici presenze su undici, ha saltato soltanto la gara d'esordio con la Fiorentina perché era ancora dell'Atalanta (più la Coppa Italia col Frosinone). Sempre titolare fatta eccezione per il match contro il Parma, in sette circostanze ha giocato 90 minuti. E, in attesa del gol, ha fornito assist contro Lecce e sabato scorso Genoa, dove ha servito a Borrelli la palla del momentaneo 1-1. «Gennaro è un gran giocatore, sono contentissimo per la doppietta perché se la merita», le parole dell'esterno. «Spero di fargli tanti altri assist: vorrebbe dire che facciamo molti gol e le possibilità di vincere aumentano. Ho iniziato bene il campionato, ma siamo solo a novembre e posso migliorare».

Trampolino di lancio

Di recente, Gattuso ha detto che sta seguendo Palestra per la Nazionale: per ora è protagonista in Under-21, in attesa che si aprano le porte di Coverciano. «È un obiettivo, però passa dal lavoro quotidiano col Cagliari: prima si pensa alla squadra e ai risultati da ottenere qui», chiarisce. In tal senso, lo sta aiutando molto Pisacane: «L'ho sentito prima di arrivare qui e mi ha fatto una grande impressione. Parliamo molto, mi dà tanti consigli e mi fa capire dove migliorare. Nasco esterno a destra, ma potrei giocare anche a sinistra». E manda un messaggio (anche) in ottica fantacalcio: «Non ci gioco, ma mi scrivono in tanti per questo. Spero di fare altri assist e gol per aiutare il Cagliari: così saremmo contenti tutti».

