Palestra all’aperto, taglio del nastro e polemica 

La prima palestra all’aperto di Arbus, realizzata nell’area dell’anfiteatro grazie ai fondi “Sviluppo e coesione sociale”, è stata inaugurata ieri, con la benedizione del parroco, Daniele Porcu. Il secondo passo di un progetto di 120 mila euro per tre interventi: un parco giochi per i bambini e lo spazio fitness già completati, il terzo potrebbe essere un campetto da basket. «Uno spazio – dice il sindaco, Paolo Salis – che da noi mancava e che oggi consegniamo alla comunità. L’obiettivo è garantire l’accesso a tutti, a chi fa abitualmente attività fisica ma anche a chi non la fa, nel rispetto dello spirito del bando, dopo l’esperienza della pandemia che ha imposto lo stop lo stare a casa. Un grazie particolare agli studenti dell’Alberghiero, anche per questa occasione hanno preparato un buffet, sotto la guida dei loro insegnanti».

Pochi i presenti al taglio del nastro, probabilmente complice la giornata fredda e ventilata. C’erano tutta la maggioranza e un gruppetto di sportivi. Assente la minoranza che ha ritenuto “pomposa” la consegna di «un piccolo spazio ormai diffuso in tutti i paesi». L’eccezione l’ha fatta il consigliere Agostino Pilia, nelle vesti di presidente della società Pallavolo: «Come sportivo condivido il progetto. Ben vengano spazi liberi che accolgono chiunque ama fare sport. Eccessiva la pubblicità all’evento».

Mette le mani avanti l’assessora all’arredo urbano, Sara Vacca: «Volendo spegnere la polemica sul costo del rinfresco, è bene che si sappia che la Giunta si è fatta carico di acquistare i prodotti, 700 euro in tutto. Grazie ai ragazzi che hanno cucinato». (s. r.)

