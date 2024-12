Palestra all’aperto nel parco degli ulivi 

È stata inaugurata ieri mattina a Settimo San Pietro la nuova area fitness realizzata dall’amministrazione comunale all’interno del parco degli ulivi, nella via Primo Maggio. La struttura è stata voluta nell’ambito del progetto “Sport nei parchi”, finanziato dall’azienda pubblica statale “Sport e Salute spa” con una partecipazione alle spese del Comune di Settimo. Presente il sindaco Gigi Puddu, assessori e consiglieri comunali e dirigenti di “Sport e salute”, che stanno operando diverse località.

«Il progetto - ha spiegato il sindaco Gigi Puddu - prevede la possibilità per tutti i cittadini di poter fruire di spazi ed attrezzature all’area aperta, in modo da favorire il benessere psicofisico delle persone.Tutti gli attrezzi installati sono dotati di un QR code attraverso cui è possibile scaricare i tutorial per utilizzarli al meglio». (r. s.)

