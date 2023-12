Palestra all’aperto a Piri Piri 

Nasce un nuovo parco urbano in una delle zone di Assemini dove da tempo i residenti reclamano servizi: il quartiere di Piri Piri. Grazie a un finanziamento recuperato dagli assessori Alessia Meloni e Matteo Venturelli, in Municipio sono arrivati 51mila euro.

Il progetto

«Abbiamo deciso di investire i fondi – dice l’assessora Meloni – per l’attrezzatura di un’area comunale, nei pressi della scuola “Nivola” e all’interno di un circuito urbano battuto da atleti amatoriali e non che quotidianamente si allenano all’aperto. Nel pacchetto degli attrezzi che saranno allestiti è compresa una palestra per la pratica del calesthenics (una ginnastica con attrezzi) che ha fino a 17 utilizzatori e una hand bike inclusiva per i disabili. Come abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, la cultura della salute è strettamente legata alla cultura dello sport e della socialità: per questo abbiamo deciso di allestire quell’area con attrezzi per il fitness e lo sport all’aria aperta che offrissero nuove occasioni di socialità all’aperto per praticare sport da soli o in gruppo. L’obiettivo futuro è completare tutta l’area con un adeguato impianto di illuminazione e arredi urbani».

Il quartiere di Piri Piri è una delle zone residenziali della cittadina di Assemini che ospita anche gli uffici della Asl numero 8 di Cagliari e il Centro di salute mentale. Negli anni i residenti chiedono all’amministrazione comunale servizi e segnalano gli allagamenti delle strade a ogni pioggia.

Il punto

Prosegue il vicesindaco Venturelli: «La forte collaborazione tra i due assessorati ci ha permesso di unire le forze e non perdere il finanziamento. Rammarica invece il fatto che negli ultimi tre anni si siano persi oltre 150 mila euro che potevano essere impiegati per altri quartieri. Sempre a Piri Piri contiamo poi di intervenire sul ripristino dell’illuminazione nelle piazze dove da anni risulta pesantemente danneggiata e sulla collocazione di fontanelle d’acqua libera per il ristoro di quanti praticano sport all’aperto».

