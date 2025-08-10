VaiOnline
Tortolì.
11 agosto 2025 alle 00:24

Palestra all’aperto a La Sughereta 

La palestra a cielo aperto rientra nel processo di consacrazione definitiva del parco La Sughereta. Da qualche giorno, su 300 metri quadrati, è stata completata un’area attrezzata polivalente dotata di un circuito corpo libero medium e sei macchine per l’allenamento isotonico e cardio. Il Comune, che ha partecipato al bando ministeriale “Sport di tutti-Parchi”, promosso in collaborazione con Sport e salute, farà gestire lo spazio al Tortolì calcio che ha manifestato interesse verso l’attività. È di 17.289 euro la quota di cofinanziamento comunale dell’intervento che abbraccia sport e tempo libero, riqualificando il polmone verde di via San Gemiliano finito a più riprese nel mirino dei vandali. Di recente, il presidente del Tortolì, Andrea Demurtas, ha spiegato come il club sia parte integrante del progetto in quanto gestore dell’area che verrà messa a disposizione della cittadinanza con i propri collaboratori, nello specifico tecnici qualificati. In determinate fasce orarie, da stabilire con l’amministrazione, i tecnici del club rossoblu insegneranno l’utilizzo dei macchinari a chi ne volesse usufruire. In altre fasce orarie, la società avrà a disposizione l’area per i suoi tesserati, sia quelli della prima squadra che del settore giovanile. (ro. se.)

