Palestra allagata, il patron Asoni getta la spugna  

Marco Asoni, patron della società di pallavolo, la Delta Volley, getta la spugna. Al primo temporale degno di nota la palestra dove la squadra svolge allenamenti e gare si è completamente allagata. Piuttosto che investire in attrezzature, ha pensato fosse più utile acquistare un bidone aspira acqua professionale. Asoni si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social: «Questa situazione va avanti da un decennio, prima con l’ampliamento degli spogliatoi, che hanno fatto acqua appena ultimati e poi con il posizionamento del fotovoltaico sul tetto, reso un colabrodo. In una situazione normale il giorno dopo di questi eventi, sarebbero stati indagati progettisti, direttore dei lavori, collaudatori, imprese, uffici tecnici, invece, nulla, dobbiamo avere pazienza e sperare che non piova». E prosegue: «Questa la situazione nella palestra delle scuole medie di Lanusei, dove si pensa che un po’ di schiuma possa impedire all’acqua di entrare. Abbiamo il campionato regionale, in settimana due gare delle giovanili. Potremmo giocare? Che bella presentazione faremo alla squadra ospite, sempre se sarà possibile giocare. La scuola media potrà fare lezione in settimana?». E sui fondi destinati alla palestra: «Hanno fatto lo spostamento di bilancio ma se non vanno in appalto entro l'anno decade tutto. Oggi è il 9 dicembre, la vedo come la solita presa in giro».

