Oltre 760 bambini delle scuole primarie del Sacro Cuore e di Sa Rodia si sono ritrovati ieri per la festa finale di “Oristano una palestra a cielo aperto”. Si sono svolte lezioni di varie discipline sportive e attività ludiche e motorie. Ieri per la giornata conclusiva al Centro federale di Sa Rodia sono stati realizzati 6 campi da pallavolo, 2 da pallacanestro, 2 da calcetto, uno da rugby e un percorso dove utilizzare le bici senza pedali.È stata una giornata di svago, ma anche di pratica sportiva che ha dato la possibilità a tutti i partecipanti di confrontarsi con gli alunni di altre classi e istituti.la manifestazione è stata organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Asd Gymland in collaborazione con gli assessorati alla Pubblica istruzione, allo Sport e all’Ambiente e grazie al contributo di diversi privati. ( m.g. )

