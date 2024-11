Palestra a cielo aperto al parco Europa 

Un nuova palestra a cielo aperto per Quartu. L’inaugurazione è prevista per domani - dalle 10 - al parco Europa di Pitz’e Serra. Un’area sportiva realizzata grazie al progetto Sport di tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, e promosso assieme ad Anci, al quale il Comune ha aderito ottenendo il finanziamento.

L’area attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto d’Italia - si trova all’interno di una delle maggiori oasi ambientali della città, il parco Europa, e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i quartesi. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo ciascun sportivo potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code. Il Comune si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata, che viene messa a disposizione delle associazioni sportive del territorio e di tutta la cittadinanza, senza limiti di età.

All’inaugurazione di domani saranno presenti l’assessora allo Sport Cinzia Carta, la referente Progetto Sport nei parchi Sardegna Rossella Agabio. E in qualità di testimonial ci sarà il quartese Patrick Cappai, campione del mondo in carica di pugilato.

