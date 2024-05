“Palestina Libera”: in tutta la città coperte targhe delle vie e cartelli stradali 

Scritte e adesivi pro Palestina al posto dei nomi di strade e piazze. Accade in diversi quartieri: dalla Fonsarda a La Vega, da Villanova a San Benedetto. Via Giudice Chiano è diventata via “Palestina Libera”, stessa sorte per via Garfagnana e via Romagna. Toponomastica alterata anche in piazza Maremma e via Liguria, all’altezza del liceo scientifico Pacinotti.

I nomi sono stati coperti e sostituiti da altri “non ufficiali”. In alcuni casi sono state aggiunte (con il pennarello) scritte contro la Nato. Oscurati, inoltre, alcuni segnali stradali vicino al parcheggio multipiano di via Manzoni, all’angolo tra le vie Monti e Carducci. Nel mirino degli attivisti pro Palestina anche i pannelli pubblicitari di una nota catena americana di fast food, vicino a via Bacaredda.

«Non ho idea di chi li abbia messi», ha commentato Fawzi Ismail, palestinese residente da tanti anni a Cagliari, fondatore della storica associazione Amicizia Sardegna Palestina, «capisco che possano dar fastidio a qualcuno o che magari possano creare difficoltà a chi cerca una strada, tuttavia ritengo che si tratti di un modo per cercare di attirare l’attenzione, di una forma di protesta».

In città le prime scritte a sostegno della causa palestinese sono comparse diversi mesi fa e da allora si sono moltiplicate, specialmente dopo le manifestazioni e i cortei. Ai primi di marzo l’unico vero grave episodio, quando ignoti imbrattarono la facciata della sede del Rettorato, in via Università, con la scritta nera “Unica Sionista” circondata da macchie di vernice rossa.

