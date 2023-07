Palestina in Sardegna  Evento al Lazzaretto 

Domani e sabato al Lazzaretto è in programma la settima edizione di “Palestina in Sardegna”, la manifestazione che ha l’obiettivo di far conoscere ai sardi una parte della cultura araba, palestinese nello specifico, ma allo stesso tempo promuovere un confronto con le espressioni artistiche e culturali della Sardegna.

Si parte domani alle 19 con “Le parole divise” (edizioni Q, 2022,), libro che affronta i punti cruciali della questione israelo-palestinese a partire dall'analisi di tre libri che trattano la questione da un punto di vista filo-israeliano. Si esaminano 28 parole (da “Acqua” a “Terrorismo”), utilizzando sia fonti e dati derivati dalla storiografia più aggiornata, sia fatti della cronaca attuale, il cui rendiconto è documentato in una corposa bibliografia. A seguire , alle 21, il film ” 200 metri” di Ameen Nayfeh. I coniugi palestinesi Mustafa e Salwa vivono distanti appena 200 metri, ma divisi dalla barriera di separazione israeliana. Sabato alle 19 Eva Garau discuterà di “Memorie di Gerusalemme” di Sirin Husseini Sahid. II libro, con la prefazione di Edwuard Said, è composto da frammenti, come un mosaico, molti dei quali gradevoli, gioie fugaci, e poi da dolori, più duraturi, disposti con tenero profondo rispetto, con la speranza, in prospettiva, che siano utili a educare o meglio a sedurre il lettore il quale, in assenza di questo racconto, non saprebbe niente di quel mondo per molti versi oggi perduto. Dalle 21 musica con Federica Putzolu e Enrico Putzolu per concludere con il concerto di Dr Drer e CRC posse. Sabato è prevista anche una cena sociale (su prenotazione al 338.6166944 ) con degustazione di cibo palestinese.

