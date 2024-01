Palestina e Siria, il miracolo nonostante la guerra 

Coraggio, motivazioni e passione possono fare miracoli. Così Palestina e Siria sono negli ottavi di Coppa d’Asia mentre due giganti mondiali come Cina e India sono fuori, segno che per fare strada nel calcio non bastano i soldi e la tecnologia, e nemmeno avere in due una larga fetta della popolazione del pianeta, quasi 3 miliardi di persone. Benvenuti alla Coppa d’Asia. Dopo la vittoria sull’India che alla Siria è valsa la qualificazione agli ottavi il giornalista che stava intervistando il ct Hector Cuper (l’ex “nemico” di Ronaldo Fenomeno) e l’interprete che stava traducendo le parole dell’argentino si sono abbracciati e poi messi a piangere: vale più di mille parole, e spiega tanto, compresa la difficoltà di mettere insieme una nazionale dopo tredici anni di guerra civile che hanno provocato morti, feriti e dodici milioni di sfollati.

Ora per Palestina, in campo domani, e Siria, che giocherà mercoledì, ci sono altre montagne da scalare, perché il Qatar, rivale dei palestinesi, è in casa e in questo torneo ha sempre vinto e non ha preso gol, mentre l’Iran, che se la vedrà con i siriani, è la squadra che finora ha impressionato di più trascinata dal bomber Taremi e da Azmoun, che non avrebbe dovuto essere qui ma poi si è lasciato convincere nonostante il suo forte dissenso nei confronti del regime. Palestina e Siria giocheranno di nuovo contro il pronostico.

