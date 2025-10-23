Palestina, confronto e solidarietà 

Questione palestinese in primo piano domani a Samugheo grazie ad un evento organizzato da un Comitato spontaneo di volontari con il supporto di Comune, Pro Loco e del gruppo di giovani “Mamudinu”. Una serata benefica il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Amicizia Sardegna Palestina”. Sarà piazza Sedda dalle 15.30 ad ospitare l’evento.

«Un incontro per riflettere sulla differenza tra un “accordo di pace” e la fine reale di un sistema di oppressione che, da decenni, nega al popolo palestinese libertà, terra e diritti. Una tregua fragile che non restituisce case demolite né vite spezzate e non assolve le responsabilità di chi ha orchestrato il genocidio e la distruzione della Palestina, continuando a mantenere un regime di dominio coloniale», spiegano gli organizzatori.

Si inizia con un laboratorio dedicato ai più piccoli e incentrato sui temi della pace e della solidarietà. Dalle 18 incontri con Fawzil Ismail, presidente di Sardegna Palestina, Alham Hmaidan attivista palestinese-sarda, Emanuela Pala giornalista a bordo della Global Summud Flotilla e la saggista Claudia Sarritzu. A seguire “Nazra short film Festival” che porta sullo schermo voci e immagini della Palestina e infine intrattenimento con Mamudinu. ( a. o. )

