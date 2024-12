Palermo e Trieste, il monossido uccide due turisti stranieri 

PALERMO. La breve vacanza siciliana è finita in tragedia per una famiglia tedesca che aveva scelto Cefalù per festeggiare la fine dell’anno. Uno di loro, Jonathan Feierabend, 36 anni, è stato asfissiato dalle esalazioni da monossido di carbonio da un camino lasciato acceso, altri tre sono ricoverati in gravi condizioni. I quattro turisti tedeschi erano arrivati sabato. Elmo Pargmann, 63 anni, la moglie Patrizia, 60, e i due figli di lei, Jonathan e Katharina (34), erano ospiti di Villa Deodata, una residenza turistica in via Saponara. Resta da capire come mai il fumo abbia invaso la stanza. La villa, di proprietà di un’imprenditrice locale, è stata sequestrata.

È stato Elmo Pargmann a chiamare il 118 e a chiedere aiuto: Jonathan non respirava più. Una volta nella villa, i medici rianimatori hanno trovato tutti e quattro svenuti, hanno subito constatato la morte del giovane e trasferito gli altri tre all’ospedale di Cefalù, dove i medici hanno escluso l’intossicazione alimentare e trattato il caso come avvelenamento da monossido di carbonio. I pazienti sono stati stabilizzati in pronto soccorso, in collaborazione con la rianimazione, e trasferiti a Partinico per il trattamento in camera iperbarica. La più grave è apparsa Katharina, che è stata intubata e ricoverata in rianimazione dopo il trattamento. All’ospedale di Partinico sono stati trasferiti e ricoverati anche la madre della giovane e il marito. Anche le loro condizioni vengono continuamente monitorate.

In questo freddo dicembre c’erano già stati, in Italia, altri tre incidenti dovuti al monossido, con sei vittime: e nella tarda serata di ieri se n’è aggiunto un altro a Trieste, con una persona morta e cinque intossicate in un appartamento. Anche in questo caso la vittima sarebbe un turista, arrivato dall’Austria.

