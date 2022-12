«Palermo con la bava alla bocca» 

Il solito Cagliari, che torna al punto di partenza. Anzi, no, perché i rossoblù ora sono al quattordicesimo posto in classifica, a +3 dai playout. Liverani continua a pensare al primo tempo, alle occasioni iniziali, specie il colpo di testa di Pavoletti: «Pavo di testa è quasi una sentenza... Ma mi spiace soprattutto aver visto scarsa lucidità nella ripresa. Abbiamo perso per due episodi in cui gli altri sono stati più bravi. Mentre a noi sono mancate fame e cattiveria in una partita in cui sapevamo che sarebbe stato necessario averle». Il Cagliari ha reagito solo nel finale: «Ma il 2-1 è arrivato troppo tardi. Siamo tornati indietro dopo la vittoria col Perugia». Dai rossoblù sono emerse le solite lacune caratteriali: «Il Palermo, rispetto a noi, aveva più la bava alla bocca. Avremmo dovuto continuare a giocare come a inizio del primo tempo, anche quando siamo andati sotto, perché sull'1-0 si può ancora recuperare».

Eppure, l'inizio della sfida col Palermo aveva fatto ben sperare. «Abbiamo fatto un bel primo tempo sotto il profilo del gioco. Abbiamo creato situazioni da gol, un gol che avremmo meritato». Poi, però, il solito blackout: «Quel rigore è generoso, ma nasce da una nostra disattenzione». E qui inizia un'altra partita. «Abbiamo cambiato spartito. E' mancata lucidità. Avremmo dovuto continuare a fare il nostro gioco, sapendo di essere sotto, ma anche che c'era tutto il tempo per recuperare». Niente di tutto questo: «Invece di giocare come stavamo facendo nel primo tempo, cercando di creare spazi, abbiamo fatto errori tecnici in costruzione, aprendo spazi e prestando il fianco alle ripartenze del Palermo». Ripartenze letali: «Perché fino a quando sei sotto 1-0 la partita la puoi riprendere. Invece il 2-0 ci ha tagliato le gambe».

Fabio Liverani, stavolta, non riesce a darsi risposte. Dopo la vittoria col Perugia era convinto di aver finalmente trovato il suo Cagliari e da Palermo voleva tornare con altri tre punti e nuove speranze. E invece... «Siamo tornati indietro», sibila nel dopo partita, mentre cerca di analizzare una sconfitta che, c'è da scommetterci, non l'avrà fatto dormire la notte. E lo rimette in forte discussione, in vista di una gara, quella col Cosenza, che somiglia tanto a un'ultima spiaggia.

Cagliari, che fai

Questione di fame

Testa al Cosenza

Liverani non riesce a non pensare al Cagliari dai due volti. «La squadra all'inizio ha fatto quello che doveva fare, poteva anche segnare. Fino al rigore. Quel gol, come successo altre volte, ci ha tolto serenità». A poco sono serviti i cambi: «A volte danno qualcosa, a volte no. Dossena ha fatto bene, Carboni e Luvumbo potevano fare qualcosa in più, ma parliamo di giocatori giovani, serve la pazienza per aspettarli». Meglio guardare alla sfida col Cosenza, con tutto il gruppo in ritiro da mercoledì: «Dobbiamo solo pensare a vincere, prendere i tre punti. Poi ci sarà la sosta e ci metteremo a un tavolo per capire cosa non è andato e dove intervenire per migliorare».

