VaiOnline
L’omicidio
13 ottobre 2025 alle 00:37

Palermo, 21enne ucciso in piazza 

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il locale è sotto sequestro. Sui tavoli, all'esterno, qualcuno lascia mazzi di fiori. È l'omaggio che i palermitani tributano a Paolo Taormina, 21 anni, assassinato sabato notte davanti a O Scruscio, il locale di famiglia che gestiva con la sorella. Un omicidio commesso sotto gli occhi di decine di ragazzi che, come ogni weekend, affollavano la piazzetta nel cuore della movida cittadina. Dinamica e movente dell'assassinio non sono ancora chiari. Inizialmente si è parlato di un pestaggio interrotto dalla vittima, accorsa in difesa di un ragazzo, circostanza poi smentita. Poi del tentativo di Paolo di sedare una rissa. A metà mattina arriva la notizia del fermo di Gaetano Maranzano, un 28enne che viene dal quartiere Zen, rione periferico ad alto tasso criminale. Maranzano è stato raggiunto dai carabinieri a casa della compagna, a Cruillas. Non avrebbe fatto resistenza e, secondo indiscrezioni, avrebbe ammesso l'omicidio sostenendo che la vittima qualche tempo prima aveva importunato la sua donna. A casa aveva una pistola calibro 9 illegalmente detenuta. I due si sarebbero casualmente rincontrati sabato notte. Paolo Taormina era uscito dal locale perché un gruppo di ragazzi stava litigando e aveva cercato di dividerli e di allontanarli. Maranzano l'avrebbe riconosciuto e l'avrebbe ucciso. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. In uno dei filmati si vedrebbe un'improvvisa confusione all'esterno del pub e poi una persona alzare un braccio e sferrare un colpo contro Paolo.

La madre disperata

«Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza», urla Fabiola Galioto, la madre della vittima. Nel pomeriggio Maranzano è stato portato in caserma, al comando provinciale, per l'interrogatorio. Figlio di un pregiudicato condannato per tentato omicidio, avrebbe precedenti per rissa e droga. Su Tik Tok esibisce collane d'oro con ciondoli a forma di pistola. Un'ora dopo l'omicidio ha pubblicato una foto e come sottofondo musicale ha usato un passaggio dalla fiction Il capo dei capi, sul boss mafioso Totò Riina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna