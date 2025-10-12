Palermo, 21enne ucciso in piazza 

Il locale è sotto sequestro. Sui tavoli, all'esterno, qualcuno lascia mazzi di fiori. È l'omaggio che i palermitani tributano a Paolo Taormina, 21 anni, assassinato sabato notte davanti a O Scruscio, il locale di famiglia che gestiva con la sorella. Un omicidio commesso sotto gli occhi di decine di ragazzi che, come ogni weekend, affollavano la piazzetta nel cuore della movida cittadina. Dinamica e movente dell'assassinio non sono ancora chiari. Inizialmente si è parlato di un pestaggio interrotto dalla vittima, accorsa in difesa di un ragazzo, circostanza poi smentita. Poi del tentativo di Paolo di sedare una rissa. A metà mattina arriva la notizia del fermo di Gaetano Maranzano, un 28enne che viene dal quartiere Zen, rione periferico ad alto tasso criminale. Maranzano è stato raggiunto dai carabinieri a casa della compagna, a Cruillas. Non avrebbe fatto resistenza e, secondo indiscrezioni, avrebbe ammesso l'omicidio sostenendo che la vittima qualche tempo prima aveva importunato la sua donna. A casa aveva una pistola calibro 9 illegalmente detenuta. I due si sarebbero casualmente rincontrati sabato notte. Paolo Taormina era uscito dal locale perché un gruppo di ragazzi stava litigando e aveva cercato di dividerli e di allontanarli. Maranzano l'avrebbe riconosciuto e l'avrebbe ucciso. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. In uno dei filmati si vedrebbe un'improvvisa confusione all'esterno del pub e poi una persona alzare un braccio e sferrare un colpo contro Paolo.

La madre disperata

«Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza», urla Fabiola Galioto, la madre della vittima. Nel pomeriggio Maranzano è stato portato in caserma, al comando provinciale, per l'interrogatorio. Figlio di un pregiudicato condannato per tentato omicidio, avrebbe precedenti per rissa e droga. Su Tik Tok esibisce collane d'oro con ciondoli a forma di pistola. Un'ora dopo l'omicidio ha pubblicato una foto e come sottofondo musicale ha usato un passaggio dalla fiction Il capo dei capi, sul boss mafioso Totò Riina.

