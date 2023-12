Pale tra gli stazzi della Gallura: la rivolta di Telti 

Seicento pale eoliche solo in Gallura, tra terra e mare, undici nella collina con vista su Tavolara, alle porte di Olbia. All'assalto delle multinazionali del vento, il Comune di Telti cerca di correre ai ripari prima che scada il termine di presentazione delle osservazioni, il 29 dicembre, al progetto di un impianto eolico, in fase di Valutazione di impatto ambientale, tra le carte del ministero dell’Ambiente. L’istanza è stata presentata, a fine agosto, da Enel Green Power per l'installazione di undici aerogeneratori sparsi in venti chilometri lineari, dalla località Andrieddu fino a Micalori, tra alture granitiche ed incontaminate, con la posa di cavidotti che raggiungeranno il territorio di Calangianus.

Appello alla Regione

L’amministrazione comunale ha convocato, il 22 dicembre, un Consiglio comunale ad hoc con un unico punto all'ordine del giorno: respingere gli attacchi ai danni del territorio che avrebbero un impatto negativo sotto i profili paesaggistico, economico e culturale. L'atto di indirizzo, da approvare in Aula, impegna la Giunta a “farsi promotrice in ogni contesto istituzionale dei principi e dei valori di tutela del territorio contro la speculazione eolica e di sollecitare la Regione sia ad assumere un'iniziativa per la difesa del territorio dall'assalto eolico, producendo anche una moratoria di sospensione di qualsiasi procedura, sia a definire un piano energetico che tenga conto del reale fabbisogno dell'isola”. Secondo l'assessore, Matteo Sanna, «il progetto turba profondamente la collina su cui svetteranno le torri eoliche che visivamente saranno anche più alte dell'isola di Tavolara su cui si affaccia, contamina i nostri valori culturali perché le pale saranno installate lungo il sentiero in cui sorgono due mulini storici e la casa natale del poeta Natale Pinna Cuccheddu, elementi identitari della nostra comunità, ed è incompatibile con indirizzo politico della nostra amministrazione che punta alla salvaguardia del territorio, con la promozione di un turismo lento che rispetti luoghi, cultura e tradizioni». Non solo. All'ombra delle torri insistono attività produttive agropastorali che verrebbero gravemente danneggiate, vivono tante famiglie che vedrebbero compromessa la qualità della vita e il valore dei terreni.

Un Puc previdente

Il Comune di Telti, inoltre, sfodera un asso nella manica: nel 2011, ha inserito un articolo nella Variante al Piano urbanistico comunale sulle fonti energetiche rinnovabili. "Gli impianti eolici sono ammessi solo in ambito delle cave dismesse, nel rispetto di 500 metri dagli stazzi esistenti, per un massimo di tre aerogeneratori e per una potenza non superiore a 100 kW", si legge nelle norme di attuazione. È pari, invece, a 54 megawatt quella che produrrebbe l'impianto di Enel Green Power, progetto da quasi cento milioni. Nel caso di altri due impianti, previsti a Campovaglio (tra Tempio e Aglientu) e Bassacutena, era scesa in campo anche la Diocesi col responsabile dei Beni culturali don Francesco Tamponi: «Proteggeremo il nostro patrimonio culturale».

