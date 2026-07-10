Pale sopra gli stazzi: è battaglia 

Le torri sopra le case degli stazzi, sopra le aziende agricole, dentro i terreni destinati a pascolo e collegati ad attività agrituristiche: a Sant’Antonio di Gallura il progetto della Trynyty per cinque aerogeneratori di 200 metri di altezza, non fa paura, di più, è un incubo che sta diventando realtà.

Da ieri, il Comune, chi vive sull’altipiano di Padrumannu, allevatori, titolari di attività agrituristiche, imprenditori, sono sul piede di guerra per bloccare il progetto della srl di Ferrara. Si è tenuto un Consiglio comunale aperto e straordinario per votare una delibera contro l’installazione degli aerogeneratori. Ed è emerso che sarà battaglia durissima. Il sindaco Carlo Viti dice in gallurese: «Mi rivolgo alla Trynyty, “fetivilli” in Ferrara, fatele da voi le pale, quante ne volete». La giunta Todde ha tentato di bloccare il progetto dell’impianto che sarà visibile (perché collocato su un altipiano) anche dai territori di Olbia e Telti. Il no secco della Regione in sede di Valutazione d’impatto e incidenze ambientali è stato cancellato da una sentenza del Tar e ora la pratica è di nuovo all’attenzione della Direzione generale dell’Ambiente, a Cagliari.

Un braccio di ferro che spaventa le comunità dell’Alta Gallura. Come aveva già fatto il primo cittadino di Calangianus, Fabio Albieri, ieri ha parlato il sindaco di Sant’Antonio, Carlo Viti: «Stiamo vivendo un momento triste della storia dei nostri Comuni. Sant’Antonio subisce un grave pregiudizio e ricordo che stiamo lottando anche contro un altro progetto ancora più impattante. Io mi rivolgo ai cittadini, i Consigli comunali da soli non ce la fanno, dobbiamo combattere insieme contro questo obbrobrio. E attenzione, noi sappiamo che non possiamo andare avanti bruciando carbone e petrolio, infatti Calangianus è avanti con la comunità energetica. Ma non vogliamo impianti calati dall’alto». Dice il manager e imprenditore agricolo Sesto Santoli, insieme ad altre venti famiglie tra i più colpiti dall’impianto: «Non solo avrò l’aerogeneratore sulla testa e dovrò chiudere la mia azienda agrituristica, ma bloccano anche la strada per arrivare a casa».

La delibera pilota

Ieri è stata approvata una delibera pilota che impegna il Comune ad agire, non solo per proteggere ambiente e paesaggio, ma le persone, per evitare “tensione sociale e conflittualità diffusa” causate dalle “procedure coattive di esproprio dei terreni” e la distruzione del rapporto peculiare, in Gallura, tra esseri umani e natura. Padrumannu è il nome di una battaglia della quale si sentirà parlare.

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