Pale off shore, via alla consultazione 

Primi riscontri degli enti competenti al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale richiesta dalla società Nurax Wind Power per l'installazione di un parco eolico off shore a largo delle coste nord orientali dell'Isola.

Le osservazioni

Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha aperto alla consultazione la documentazione depositata dalla Nurax che intende piazzare trentatré turbine galleggianti, della potenza di 462 megawatt, a trentacinque chilometri dai litorali galluresi con punto di approdo a terra del cavidotto di collegamento nella spiaggia di Pittulongu e altre opere che ricadono anche nelle aree naturali protette di Capo Figari, Cala Sabina e isola di Figarolo, inseriti nei siti Natura 2000. Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna nordest della Direzione generale della pianificazione urbanistica regionale dice che «l'area a terra oggetto degli interventi è assoggettata a tutela paesaggistica: la sottostazione elettrica di trasformazione occuperà a Olbia un'area di quindicimila metri quadri che ricade all'interno della perimetrazione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico nonché della fascia costiera per cui la detta sottostazione è ubicata all'interno di aree non idonee».

L’opposizione

Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna nordovest, interessato per la competenza sui Comuni di Codrongianos, Perfugas, Erula, Chiaramonti e Ploaghe, in cui saranno realizzati gli elettrodotti necessari al trasporto dell'energia, in particolare lungo la linea Olbia Codrongianus, chiede al dicastero di valutare il progetto del parco eolico alla luce della recente legge regionale, approvata a dicembre, che ha individuato le aree idonee in cui allestire impianti a fonti di energia pulita tenendo conto che le misure «si applicano in tutto il territorio regionale, comprese le superfici sulle quali insistono impianti in corso di valutazione ambientale».

L’istanza per il rilascio della Via è stata presentata dalla società, con sede legale a Milano, a luglio scorso e il valore dell'opera è pari a due miliardi.

