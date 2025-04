Pale non solo a mare: nel mirino i piccoli centri 

Per ora non è la campagna di riarmo suggerita da Bruxelles a intimorire i sardi. Ma l’Isola è circondata. Anche nei piccoli centri – agricoli o costieri poco rileva – sono le pale eoliche, piloni alti in media tra 200 e 300 metri, i nuovi nemici da fronteggiare, in un conflitto silenzioso, senza regole e senza la possibilità di una difesa adeguata. Insomma, in una partita giocata sul filo dell’etica, la Sardegna è la vittima sacrificale e i magnati dell’energia sono i razziatori di cielo, terra e mare.

Riunioni romane

A proposito di grossi interventi: ieri a Roma, al ministero dell’Ambiente, si è tenuta la conferenza di servizi per la definizione delle procedure autorizzative legate a Nurax, uno dei quattro maxi parchi eolici off shore che dovrebbero sorgere nello specchio d’acqua tra Siniscola e La Maddalena, passando per Olbia e la Costa Smeralda.

Le posizioni

Dalla Capitale – come informa il sindaco di Olbia Settimo Nizzi – nulla ancora trapela in merito al possibile via libera all’imperioso progetto che, tuttavia, sull’economia della Sardegna avrà ricadute davvero esigue. Davanti a questo silenzio assordante protestano i comitati contro l’assalto eolico e fotovoltaico, tanto che annunciano, con la portavoce Maria Grazia Demontis, un accesso agli atti per conoscere «quali Comuni abbiano partecipato alla conferenza di servizi e quale sia la posizione nel merito, a cominciare da quella di Olbia». In realtà, Nizzi non si è dichiarato contrario alle pale nello specchio di mare davanti alla città che amministra, «purché non si vedano». I comitati, invece, hanno sottolineato che le pale galleggianti, anche se collocate a 40-50 chilometri dalla costa, si vedranno eccome, e da più punti: «È matematica».

L’off shore di Gallura

Per capire di che cosa si sta parlando, basta rispolverare i punti cardine dei progetti per tirare su i moderni Giganti di Gallura. Il parco più grande, il Sardinia North Est, è l’unico che avrà la connessione a Civitavecchia, con 80 aerogeneratori alti 323 metri. Gli altri tre connetteranno i loro cavi a Pittulongu, la spiaggia degli olbiesi che, in qualche modo, dovranno convivere con i nuovi scenari in situazioni meteo-marine molto simili tra loro. Inoltre, rischiano di distruggere il santuario Pelagos e l’area di mare circostante, in cui sono state individuate ben 19 specie di cetacei e di rendere meno sicura la navigazione. Il riferimento è quindi anche di Poseidon (72 aerogeneratori alti 280 metri), Tibula (65 torri alte 268 metri) e, appunto, Nurax (33 pale alte 290 metri). Molti documenti – informa il comitato gallurese – sono stati secretati dopo le osservazioni presentate dagli attivisti. Perché?

Paesello on shore

In Sardegna gli ultimi dati Terna riferiscono che sono state presentate 756 pratiche. La maggior parte per il solare (493) ma anche l’eolico a terra mantiene il suo fascino per gli speculatori: 230 richieste. Qualche intervento rischia anche di cancellare, a furia di installazioni di pale eoliche, piccoli paesi dal futuro già messo in serio pericolo per l’assenza di nascite. È il caso del nuovo progetto per la realizzazione del parco eolico “Serra ‘e Mesu”, tra i Comuni di Mogorella, Ruinas e Villa Sant’Antonio, e dalla capacità complessiva prevista di 50,4 mw, è arrivato sul tavolo del ministero dell’Ambiente. In programma c’è la costruzione di sette aerogeneratori, ciascuno con una potenza di 7,2 mw. Una pala eolica – come raccontano i comitati – è stata prevista nelle carte in prossimità dell’ingresso di un’azienda che si occupa di allevamento che, se l’iter dovesse andare avanti, vedrebbe vanificati gli sforzi anche economici di decenni. Dopo un avvio tentennante, da Ruinas è partita la scintilla che ha coinvolto le popolazioni anche degli altri due piccoli paesi: sono state presentate pure osservazioni tecniche dettagliate, in cui viene messa in relazione la specificità di queste comunità, che rischiano di imboccare lo scivolo dello spopolamento in breve tempo anche per effetto dei nuovi orizzonti energetici. Gli stessi che teorizzano 12 pale da 7,2 megawatt ciascuna nei Comuni di Mandas, Escolca, Serri e Isili, più altre turbine alte 119 metri al mozzo da 7,2 megawatt ciascuna sempre a Isili. Senza dire del no fortissimo espresso a febbraio al parco eolico di Nuoro-Orgosolo-Oliena dai Consigli comunali delle tre città in seduta congiunta. Se si osservano i dati, dopo le richieste per gli impianti solari, è proprio l’eolico on shore a stuzzicare gli appetiti degli speculatori senza che la Regione possa mettere in campo uno scudo normativo adeguato. Nel dettaglio, analizzando i dati per territorio, viene fuori che guida la classifica delle province Sassari, dove sono 11 le pratiche per l’off shore, 111 quelle per l’on shore e 205 per il solare. In tutto quindi sono 327. Secondo il Sud Sardegna con 239 richieste: 151 per il solare, 13 per l’off shore e 75 per l’on shore. Quindi Oristano con 82 pratiche: 1 per l’off shore, 1 per l’idroelettrico, 65 per il solare e 15 per l’on shore. E poi Nuoro, con 70 pratiche: 43 per il solare e 27 per l’on shore. Chiude Cagliari con 38 richieste: 25 per il solare, 7 per l’off shore, 2 per l’on shore.

La riunione

In attesa di sapere lo stato delle autorizzazioni, la Rete degli attivisti, intanto, non starà zitta e con le mani in mano. Venerdì 16 maggio, ad Arzachena, ci sarà un’assemblea pubblica ed è ovvio che l’argomento principale sarà l’off shore: «Ma stiamo cercando di coinvolgere diversi imprenditori turistici», chiosa la portavoce del Comitato gallurese, «i cosiddetti portatori di interesse, per capire se, per gli alberghi 5 stelle deluxe sul mare, le super torri sono un bene o un male».

