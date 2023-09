Pale nell’Isola, progetti spropositati «Invasi dagli impianti anche in mare» 

Cinquanta milioni di persone. Secondo i trecento progetti, tante sono quelle che utilizzeranno a casa e nelle aziende l’energia elettrica prodotta in Sardegna dalle pale eoliche. Questo in Sardegna, cioè una regione dove gli abitanti sono poco meno di un milione e seicentomila, e l’idea di riempire l’Isola di pale eoliche in tutti modi, in tutti i luoghi in tutti i mari riceve un’accoglienza certamente non festosa. Ne è convinto tra gli altri Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito democratico - ce ne passa. Infatti lo fa notare, proprio nel giorno in cui a Nuoro sono scesi in piazza in duecento contro l’eolico, il consigliere della minoranza nella aula di via Roma, nell’interrogazione di cui è primo firmatario e rivolta a Marco Porcu, assessore alla Difesa dell’ambiente.

I timori per il territorio

Deriu parla di «assalto eolico. «Le proposte attuali», scrive, «vanno ben oltre il fabbisogno previsto per la nostra regione e supera gli standard europei stabiliti per l’Isola fino al 2023». E visto che si parla di “fare luce”, aggiunge che «l’idea di installare un numero così massiccio di pale eoliche sia sulla terraferma sia in mare, solleva grandi preoccupazioni su ambiente e paesaggio sardo». Senza, peraltro, chiedere il parere di chi, in quei territori e in quei mari, vive e lavora: «Desta allarme», aggiunge il consigliere del Partito democratico nell’interrogazione, «la mancanza di consultazione delle comunità locali» davanti a questa «invasione» di dispositivi per l’energia eolica: «Le comunità locali sono private della possibilità di esprimere le loro opinioni e preoccupazioni».

Quesiti fondamentali

La scelta dell’assessore cui porre i quesiti, cioè quello alla Difesa dell’ambiente, è presto spiegata: «Quali sono», chiede Deriu, «i potenziali danni all’ecosistema marino e costiero che potrebbero derivare dall’installazione delle pale in mare? Quanto dureranno le pale eoliche installate in Sardegna e quali sono i piani per il loro smaltimento» quando non saranno più utilizzate? E «chi sarà responsabile di questo processo, come sarà ripristinato dopo la disinstallazione dei dispositivi di produzione elettrica il territorio su cui sono installate?». Un fuoco di fila di domande fondamentali, insomma, che secondo il consigliere regionale del Pd sarebbe opportuno porsi prima di dare il via alle gigantesche spianate (ma saranno anche in mare) di pale eoliche. Anche perché lo stesso Deriu spara una bordata: «Questa proposta è una minaccia concreta e immediata» per la Sardegna», e aggiunge che «rappresenta un’invasione ingiustificata del territorio regionale. Le decisioni future devono essere prese con la massima attenzione per l’ambiente e la comunità locale».

La protesta a Nuoro

E ieri erano oltre duecento le persone scese in piazza a Nuoro, seguendo l'appello del neonato Comitato nuorese contro la speculazione sull'eolico, nato dopo la notizia dell'installazione di due parchi eolici nelle campagne. Nel mirino i trecento progetti presentati in Sardegna, che sono privi di valutazione di impatto ambientale e per i quali non sono state consultate le amministrazioni locali. L'incontro era coordinato dal Comitato sardo contro la speculazione energetica. C’erano anche altri comitati, rappresentanti delle comunità, amministratori e consiglieri comunali.

RIPRODUZIONE RISERVATA