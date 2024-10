Pale nel deserto industriale  

Nell’ex eldorado della produzione di carta hanno allestito un parcheggio per pale eoliche dismesse. Le hanno portate là nonostante una diffida da parte del Consorzio industriale che lo scorso anno era stata ignorata. All’ombra dei pochi alberi rimasti in piedi,davanti all’edificio che ospitava le macchine continue della Cartiera di Arbatax, un cumulo di aerogeneratori alti 39 metri è accatastato sullo sterrato dove, un tempo, sorgeva la centrale termoelettrica che alimentava la fabbrica. Provengono dal parco della Sardaeolica a Ulassai, il braccio del vento della petrolifera Saras. La stessa società proprietaria del sito nell’oasi dei Tacchi dell’Ogliastra meridionale ha individuato quel lembo di terra che, per decenni, aveva fatto la fortuna economica del territorio. Oggi l’area di 5 ettari è ascritta al patrimonio immobiliare della New G, società con sede legale a Roma che, nel 2017, aveva acquistato l’immobile dalla ditta Tecnologie rinnovabili, che a sua volta l’aveva rilevato all’asta dal Tribunale di Torino. Dalla società, che ha ceduto in locazione il terreno alla Air Ocean Cargo, chiariscono: «Sono pale funzionanti, non si tratta di macerie».

La vicenda

Nel 2021 alla porta del Consorzio industriale aveva bussato un imprenditore pugliese interessato a rilevare un terreno di proprietà dell’ente. Avrebbe voluto stoccare pale eoliche. «Gli chiedemmo una fidejussione bancaria di un milione di euro», ricorda Franco Ammendola, presidente del Consorzio. «In quel modo ci saremmo garantiti eventuali costi di smaltimento, ma poi non se ne fece nulla perché, probabilmente, il privato si scoraggiò davanti alla nostra richiesta di garanzie».

La diffida

Era il 6 giugno del 2023. Dal Protocollo del Consorzio era partita una diffida nei confronti della Air Ocean Cargo, la società che gestisce la logistica al porto di Arbatax, e alla Galli & figlio, agenzia marittima con sede a Manfredonia, in Puglia. Quel giorno di fine primavera l’ente di governo della zona industriale di Baccasara scriveva: «Nei giorni scorsi sono state effettuate movimentazioni di pale eoliche dalla banchina del porto di Arbatax e depositate in un sito di competenza del Consorzio industriale, attraversando una strada di competenza di questo Consorzio senza aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione. Nel diffidarvi a effettuare in futuro operazioni nell’area industriale senza la relativa autorizzazione, vi invitiamo entro tre giorni a ripristinare immediatamente il cartello stradale piegato per colpa di un vostro automezzo».

Aree paralizzate

A giugno del 2023 il Consorzio industriale ha tentato di acquisire i 35 ettari delle aree ex Cartiera forzando le procedure e senza averne titolarità, come diranno in una fase successiva i giudici del Tar. L’ente aveva disposto l’occupazione d’urgenza per l’esproprio dell’intero compendio, preannunciando l’esecuzione dell’atto per l’agosto successivo. Lo stesso tentativo era stato fatto per i 5 ettari dove sono parcheggiate le pale. I legali della società avevano dichiarato che il sito non si trova in alcun stato di abbandono, come invece sosteneva il Consorzio. Entrambi i tentativi sono naufragati. Al netto delle sentenze e degli accordi tra pubblico e privato ad Arbatax resta un dato di fatto: dopo quasi vent’anni i 35 ettari (di proprietà dell’assessorato regionale degli Enti locali) attendono ancora un piano per il futuro. Nessun investimento, né turistico, né industriale. Soltanto un cumulo di pale eoliche.

