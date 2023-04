Pale intorno a Su Nuraxi? Cresce il fronte del no 

Un incontro pubblico per dire no al parco eolico sulle colline intorno alla reggia di Su Nuraxi, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Ieri pomeriggio a Barumini è stato illustrato Luminu, il progetto per le 17 pale alte oltre 200 metri della potenza complessiva di 112,2 Mw che dovrebbero essere installate tra Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca con infrastrutture a Genoni, Gesturi e Nuragus. Il Consiglio comunale straordinario ha visto una forte partecipazione di sindaci, operatori economici e circa settanta cittadini, tra loro numerosi agricoltori. Totale è stato il disappunto del territorio e dei suoi rappresentanti. Anche Coldiretti conferma la linea contraria al progetto.

Le voci

«La pubblicazione degli elaborati, il 14 marzo scorso, non ha fatto altro che confermare il rischio di un intervento devastante per un territorio famoso per le vocazioni turistiche e agropastorali», dice Michele Zucca, sindaco di Barumini, totalmente contrario al progetto. Stessa linea nel vicino paese di Tuili. «Sfruttare il vento per generare elettricità può avere benefici ambientali considerevoli, ma abbiamo alcune perplessità e ci sarebbe piaciuto essere parte attiva nel processo decisionale», spiega Elisabetta Sergi dal gruppo di minoranza di Barumini. Pugno duro anche da parte del presidente dell’Unione Marmilla, Marco Pisanu: «Siamo stufi di essere considerati una terra di conquista di multinazionali che sfruttano il nostro territorio, temi come quello dell’energia non possono essere risolti con scelte calate dall’alto, ma devono essere in capo alle popolazioni che ci abitano perché vogliamo essere noi i protagonisti del nostro futuro e non lasceremo nulla di intentato perché questo avvenga». Sul tema delle rinnovabili interviene anche la Coldiretti: «Vogliamo che siano una risorsa compatibile con il sistema ambientale e agricolo – sottolinea Luca Saba, direttore della Coldiretti – chiediamo che siano salvaguardati i territori con particolare vocazione agricola e di particolare interesse storico e ambientale. La Sardegna è una regione molto grande e ci sono luoghi più adatti».

Il territorio

«L’unico interesse da perseguire deve essere quello della difesa del territorio, del paesaggio e del patrimonio archeologico e culturale che ci è stato tramandato da millenni e che abbiamo il dovere di preservare per le generazioni future – è l’esortazione di Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini –. Il valore di Su Nuraxi non è legato solo al nostro territorio ma ha valenza universale e, come tale, deve avere la massima tutela possibile». Gianluca Serra, sindaco di Genoni, chiede maggiore sensibilità e coesione da parte della società civile e della politica regionale «per bloccare al più presto questo percorso di imposizione di una totale servitù energetica della nostra Isola». Due giorni fa, anche Villanovafranca ha votato all’unanimità la contrarietà al progetto, emulando la decisione che il Consiglio comunale di Barumini ha ufficializzato il primo marzo scorso: «Luminu è un progetto imposto dall’alto, mai concordato con i cittadini e tanto meno con l’amministrazione, che deturpa l’ambiente e non lascia nessun beneficio per la comunità», è l’analisi del sindaco Matteo Castangia. Da Andrea Lampis, sindaco di Las Plassas, una richiesta su tutte: «Chiediamo un incontro-dialogo con tutti gli interessati, coinvolgendo i cittadini e chi opera nel territorio. Vogliamo risposte».