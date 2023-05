Pale in Marmilla, Grig scrive al Ministero 

La Marmilla come l’Africa subsahariana, l’Asia o l’America latina, terre di conquista per guadagni facili. La questione è quella del “land grabbing”, ovvero dell’acquisizione massiccia di terreni a scopi speculativi, in questo caso per la costruzione di parchi eolici.

La denuncia arriva da Stefano Deliperi, presidente dell’associazione ambientalista Gruppo di intervento giuridico che solo due giorni fa ha presentato le osservazioni al Ministero che sta procedendo alla valutazione ambientale dell’ennesimo impianto, quello del progetto di centrale eolica “Serras” nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona. Grig solleva, tra le altre cose, la «presenza di vincolo culturale e paesaggistico, presenza di aree (Giara di Siddi) rientranti nella Rete Natura 2000». Da qui la richiesta «al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di esprimere formale diniego alla compatibilità ambientale dell’impianto in progetto».

Il fronte

Non è la prima volta che Deliperi si oppone a quello che definisce «il Far West energetico in Sardegna», il 7 aprile scorso ha inviato un atto di intervento con “osservazioni” nel procedimento di valutazione d’impatto ambientale per la centrale eolica “Luminu” proposta in diversi paesi della Marmilla e del Sarcidano nel paesaggio agrario-archeologico alle pendici della Giara, nei Comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi, Nuragus. «Diciassette aerogeneratori alti oltre 200 metri (potenza 6,6 MW ciascuno, complessivamente 112,2 MW), sbancamenti, viabilità, cavidotti, cabine elettriche in area agricola, attraversata da vari corsi d’acqua, a ridosso della Giara, del Monte San Mauro e dell’area archeologica di Su Nuraxi (Barumini), rientrante nel Patrimonio mondiale dell’Umanità su dichiarazione Unesco del 1997», così Deliperi illustra Luminu in una nota. Il Gruppo di intervento giuridico si è schierato accanto ai sindaci che cercano di opporsi all’invasione di pale. «I Comuni interessati sono decisamente contrariati e hanno pienamente ragione, perché così dovrebbero salutare qualsiasi prospettiva di turismo naturalistico e culturale (in zona oltre 110 mila turisti nel periodo gennaio – settembre 2022)».