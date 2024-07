«Pale in mare e in terra? Usiamo il buon senso» 

Invita al “buon senso” e alla necessità di valutare con attenzione dove installare gli impianti fotovoltaici ed eolici: il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini non si è mai dichiarato contrario alle energie rinnovabili, e non lo ha fatto neanche stavolta, quando ieri ha risposto alle domande dei giornalisti a margine del sopralluogo nel Ponte Diana sul Lago del Coghinas lungo la statale 392 nel territorio di Oschiri. Qui ha voluto ribadire l’importanza di coinvolgere la popolazione sarda e i diversi settori interessati, nella scelta delle eventuali location dove collocare, in maniera ponderata, gli impianti. «Bisogna che i cittadini, i territori, le comunità, gli imprenditori, gli agricoltori, i pescatori siano coinvolti e siano d’accordo - ha affermato -. Perché qui non ci sono no ideologici e pregiudiziali come quelli di chi non vuole la Tav o il Ponte sullo Stretto di Messina, qui in Sardegna c’è gente che vuole mantenere una delle bellezze incredibili d’Italia, d’Europa e del mondo. Deturpare riempiendo di pale in acqua e in terra non pensò che sia la soluzione».

Favorevole dunque alla transizione energetica e alle energie alternative e rinnovabili, «a patto però che non danneggino, devastino e inquinino il territorio perché riempire di pale la terra e il mare di Sardegna non pensò che sia una cosa utile e intelligente per nessuno», ha dichiarato il vicepremier che ha poi aggiunto: «Sono un sostenitore dell’ autosufficienza energetica italiana e del fatto che non possiamo essere circondati da Paesi che hanno il nucleare senza esserne fuori, però le cose vanno fatte laddove si possono fare». ( a. bri. )

