Pale in mare, Arzachena dice no 

L’incontro tecnico è stato fissato per il 4 aprile, la procedura per un grande parco eolico offshore del Nord Est (aerogeneratori a largo di Olbia, della Costa Smeralda e dell’isola di Caprera, a circa venti chilometri dalle costa) va avanti. Tutti gli enti interessati attendono le comunicazioni formali per la conferenza dei servizi dei primi giorni di aprile. Si parla di decine di aerogeneratori da 15 megawatt ciascuno, le turbine saranno installate su delle strutture galleggianti, ancorate al fondale tramite catenarie o altri sistemi. In una nota tecnica pubblicata durante la primissima fase del progetto si legge che “la tipologia e la taglia esatta dell’aerogeneratore saranno comunque individuati in seguito alla fase di acquisto delle macchine e verranno descritti in dettaglio nelle successive fasi della progettazione. La lunghezza della pala sarà di 118 metri». L’impianto, si legge, sarà realizzato a circa venti chilometri dalla costa per limitare al massimo l’impatto visivo, ma le comunità dei centri interessati (Arzachena e La Maddalena in testa) ritengono che la presenza delle torri in mare sia del tutto incompatibile con lo sviluppo e la crescita, non solo sul piano economico, dei territori. C’è fortissima preoccupazione in Gallura per l’iter di uno dei quattro parchi offshore previsti davanti alla costa orientale dell’Isola. Le amministrazioni dei centri costieri si oppongono con nettezza alla realizzazione degli impianti in mare.

Briefing ad Arzachena

In attesa di conoscere i prossimi passaggi formali dell’iter del parco eolico, ieri mattina il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha convocato i tecnici del Comune per una verifica su tutte le iniziative che riguardano il territorio del paese. Ragnedda ha ribadito la contrarietà agli impianti offshore che possano compromettere il paesaggio e la natura di un ambiente marino tra i più belli del mondo. Le amministrazioni locali però devono fare i conti con procedure che le tagliano fuori dai percorsi decisionali. A Olbia domenica scorsa è stata organizzata una manifestazione dal Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica. Nelle prossime ore potrebbero essere messe in atto altre forme di protesta.

