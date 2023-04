Pale, il Medio Campidano insorge 

Non si placano le polemiche nel Medio Campidano per l’invasione di pale eoliche, all’indomani dell’annuncio di un nuovo parco che dovrebbe sorgere tra Lunamatrona, Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Un impianto da 55,8 megawatt ora al vaglio del Ministero. «Ci opporremo con tutte le nostre forze a un parco eolico con un impatto devastante per il nostro territorio incontaminato». A dirlo è il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca: «Preoccupano le conseguenze di un progetto caduto dall’alto e senza alcun preavviso. All’infuori della potenza e della società che dovrebbe realizzare l’impianto, Asja Serra srl, non so altro. Il mio pensiero va alle terme di Santa Mariaquas, in che misura l’area sarà interessata? Danni economici non calcolabili a una terra la cui economia ha una forte vocazione turistica». Il no al parco arriva anche dal primo cittadino di Sanluri, Alberto Urpi: «Nel nostro territorio non verranno installate pale eoliche, ma una mega centrale di trasformazione che occupa 12 ettari di terreno agricolo fra Sanluri e Furtei. Non sono contrario alle energie rinnovabili, ma condanno totalmente il governo centrale che autorizza questi impianti senza coinvolgere i Comuni. Una scelta scellerata. Si penalizza la terra agricola che produce e dà lavoro, mentre si ignorano zone industriali dismesse ed ex piani artigianali, strutture seminate ovunque anche nel Medio Campidano. Realtà che i sindaci conoscono bene e sulle quali possono esprimersi per dire se idonee o no». In campo diversi incontri e iniziative per convincere la Regione a bocciare il progetto entro il 13 maggio, termine ultimo per esprimere le sue osservazioni.

L’appello

Voce dura anche da parte di Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, che tre giorni fa attraverso un post facebook aveva notificato la presenza del progetto e lanciato un appello: «Tra i sindaci e le popolazioni nasca una forma di resistenza la più ampia possibile, servono manifestazioni popolari e serve affidarsi a dei bravi legali che tutelino i nostri interessi». Martedì i sindaci dei quattro paesi si sono incontrati e hanno discusso del progetto di cui non si conoscono ancora i dettagli: «Siamo tutti sulla stessa posizione, quel che ci viene prospettato non va bene, questi progetti devono essere concordati con il territorio per capire se si integrano con il nostro ambiente e con le nostre specificità agro pastorali e culturali – dice il sindaco di Lunamatrona Italo Carrucciu –. La Regione prenda in mano la situazione e individui le aree per poi confrontarsi con queste grandi aziende».

Vertice a Is Paras

Le manifestazioni di dissenso continuano: prevista oggi alle 10 al Nuraghe Is Paras di Isili, un’assemblea tra amministratori del territorio, ad appena otto giorni da quella che si è svolta a Barumini per dire no al progetto Luminu, il parco eolico che dovrebbe nascere sulle colline della Marmilla intorno alla reggia di Su Nuraxi. «È un momento di grande mobilitazione per contrastare qualunque ipotesi di installazione di parchi eolici e fotovoltaici senza il coinvolgimento, il confronto e la condivisione delle scelte, ma anche di proposta in materia energetica che veda il territorio protagonista del proprio futuro e non succube di opzioni industriali effettuate altrove», è il grido del presidente dell’Unione dei Comuni della Marmilla, Marco Pisanu. L’invito è stato trasmesso al presidente della Regione Christian Solinas, all’assessora dell’Industria Anita Pili e all’assessore alla difesa dell’Ambiente Marco Porcu. Sarà presente la Coldiretti, che resta al fianco delle comunità locali per dire no agli impianti eolici non concordati col territorio e si mobilita per soluzioni energetiche alternative green.