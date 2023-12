«Il paesaggio sardo è ricco di chiese campestri, cancellare questi posti dell’anima collocando vicino grandi torri per impianti eolici è un atto di violenza contro l’Isola, un atto di guerra». Don Francesco Tamponi non tergiversa quando parla del rischio di un’invasione di mastodontici aerogeneratori. Il sacerdote, 65 anni, delegato regionale Cei per i Beni culturali ecclesiastici, chiama la Chiesa sarda a un gesto di responsabilità.

