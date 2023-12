Pale eoliche sovrapposte in Marmilla 

«Pale eoliche sovrapposte, i progetti devono essere rivisti». La decisione è del Ministero e interessa due progetti eolici sulle colline della Marmilla, uno della società milanese Engie Trexenta e l’altro della torinese Asja Serra. La bocciatura è figlia delle numerose osservazioni degli ambientalisti e dei sindaci dei Comuni interessati: Sanluri, Sardara, Villanovaforru, Furtei e Lunamatrona. «Le società proponenti – spiega il primo cittadino di Villanovaforru, Maurizio Onnis – hanno provveduto a eliminare complessivamente quattro pale eoliche, due a testa, dai rispettivi piani e i progetti sono così tornati al vaglio de Ministero».

Parere negativo

Per ora restano in stand by cinque progetti in Marmilla dove continua la protesta contro l’eolico selvaggio. «È un passo in avanti – commenta il presidente del gruppo d’Intervento giuridico, Stefano Deliperi – anche se nella sostanza non cambia nulla. L’invasione di aerogeneratori resta alta in questo angolo di terra: da 48 scendono a 44. A questo punto è importante il parere della Soprintendenza speciale per il Pnrr, organo del Ministero della Cultura, che ha emanato il quarto istruttorio negativo in Marmilla. Siamo in attesa dell’esito per il progetto Marte, l’ultimo presentato, il più grande con 12 pale nella stessa area». Il no assoluto della Soprintendenza punta al danno della cancellazione dell’identità del luogo. «Contrasto con i vincoli ambientali e tutela dei beni culturali, a iniziare dalla reggia nuragica di Barumini, appartenente al Patrimonio dell’Umanità sotto l’ègida dell’Unesco e dal nuraghe Genna Maria di Villanovaforru».

I sindaci

«Nonostante da mesi – ricorda Onnis – abbiamo fatto sentire la voce contraria, in modo forte e chiaro, nessuna risposta dal Ministero. I progetti, estremamente impattanti, restano assoggettati al prescritto procedimento di valutazione d’impatto ambientale». Alberto Urpi di Sanluri ribadisce la posizione del Consiglio comunale: «In quell’area le pale non le vogliamo. Il patrimonio culturale, archeologico e i siti religiosi non possono convivere con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica».

Scorie

Intanto si affacciano altre forme di speculazione del territorio. «Si tratta – spiega il coordinatore del comitato Su Entu Nostu, Marco Pau – di 51 aree destinate al deposito nazionale delle scorie del nucleare, alcune sono in Marmilla. Ne parleremo venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 a Sanluri, presso il teatro Akinu Congia».

