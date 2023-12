«Pale eoliche, scorie: ora basta» 

«Dopo le quarantaquattro pale eoliche sulle colline del vento della Marmilla, ora cinque Comuni spuntano nella black list del ministero dell’Ambiente, considerati aree idonee ad accogliere le scorie nucleari: è davvero troppo». Ieri pomeriggio a Sanluri, al teatro Akinu Congia, il presidente del comitato Su entu nostu, Marco Pau, ha ribadito un “no” forte e chiaro al deposito delle scorie radioattive: «La Provincia del Medio Campidano, la più povera d’Italia, non può essere considerata una risorsa illimitata, non possiamo cedere a qualsivoglia ricatto di compensazione, offerte che si aggirano anche sul miliardo di euro».

I sindaci

Quattordici i Comuni interessati nell’Isola: Albagiara , Assolo , Guasila , Mandas , Nurri , Ortacesus , Siurgus Donigala , Usellus , cinque in Marmilla: Segariu , Setzu , Tuili , Turri , Ussaramanna e Villamar . «La questione - ha detto Marco Sideri di Ussaramanna - è politica e sociale. Lo Stato fa finta di non sentire quando chiediamo interventi per le nostre strade che aspettano lavori per la sicurezza da 30 anni, quando lamentiamo la presenza di un medico per due ore al giorno. Con sfacciataggine si ricorda di noi solamente al momento di appropriarsi della nostra terra, senza neppure coinvolgerci. Non ci è dato sapere come mai dopo le osservazioni di due anni fa, sul trasporto delle scorie; alcuni siti individuati sono stati eliminati, stranamente quelli in Marmilla, sono rimasti tale e quali. Pensiamo al reale pericolo e al danno all'ambiente quando le navi, cariche di materiali radioattivi, attraverseranno il Mediterraneo, potenzialmente conseguenze catastrofiche».

Andrea Lampis, vicepresidente dell’Unione della Marmilla, ha ricordato quanto sia fondamentale mantenere il fronte comune che emerge dalla posizione di tutto il territorio: «Insieme saremo più forti. Ripetere il nostro dissenso all’infinito e in tutte le occasione serve a ricordare che non siamo semi da sotterrare, ma uomini con diritto di parola, sempre e comunque».

La protesta

«Le aree che abbiamo valorizzato per la coltura dello zafferano dovrebbero lasciare posto alla piattaforme di cemento armato per lo stoccaggio. Il solo pensiero è un insulto alle comunità e ai lavoratori dei campi», commenta Martino Picchedda, sindaco di Turri. Tutti hanno ricordato che il territorio ha pagato prezzi altissimi in nome della solidarietà nazionale in cambio di nulla. «Siamo di fronte - ha detto Pau - all'ennesima servitù, dopo quella militare di Capo Frasca, delle miniere di Montevecchio che hanno lasciato zone fortemente inquinate, che dire poi di Furtei dove i lavori di risanamento ambientale sono iniziati e mai conclusi. Come se nulla fosse, rieccoci con una vera e proprio overdose di pale eoliche in un angolo di terra e di impianti fotovoltaici. E per finire lo stoccaggio di rifiuti radioattivi».È intervenuta anche un’attivista del comitato, Luisella Malloci: «È una questione di cultura, impossibile tacere di fronte allo scempio che la il Governo centrale continua a mettere in atto nella nostra Regione. Abbiamo tutelato e protetto ambienti unici, ricchi di storia, di archeologia e loro che fanno? Con la scusa del vento cancellano la tradizione, l’identità di un popolo. Da tutto questo ho capito cosa chiedere a Babbo Natale», ha concluso con ironia.

La salute

Un medico in pensione, Maria Pasqua Meloni, ha posto l’accento sui danni alla salute: «Stiamo ancora pagando per la presenza delle servitù militari, per l’inquinamento delle miniere: studi medici testimoniano i tanti casi di tumori nel territorio, una percentuale altissima. Non dimenticano che nell’Isola sono 1.500 i siti inquinati e un totale di 456 mila ettari di terreno. I progetti di queste società non tengono contro della realtà, pensiamo ai danni arrecati alla regia nuragica di Barumuni appartenente al Patrimonio dell’umanità sotto l’egida dell’Unesco, e al nuraghe Genna Maria di Villanovaforru. Forme di vandalismo ingiustificabili».

