Pale eoliche, riprendono i viaggi: disagi e proteste 

Riprendono i trasporti eccezionali di pale eoliche nel Sud Sardegna, e ritornano anche disagi per gli automobilisti e proteste. Capitolo disagi: per consentire il passaggio degli enormi componenti degli aerogeneratori diretti a Villacidro, da avant’ieri e fino a mercoledì prossimo, tranne sabato e domenica, da mezzanotte alle 4 del mattino la Statale 293 “di Giba” sarà chiusa al traffico per sette chilometri, ovvero dall’incrocio di Villasanta fino al centro abitato di Samassi. Lo prevede un’ordinanza dell’Anas, la 372, approvata (strategicamente?) il 23 dicembre scorso, antivigilia di Natale.

Anonymous sardo

Capitolo proteste: è stata pacifica quella andata in scena intorno alle 2 di ieri mattina proprio tra Samassi e Villacidro, quando un convoglio che portava il braccio di una pala dell’azienda danese Vestas, da installare nel parco che la società piemontese Das Villacidro srl sta realizzando a Santu Miali, è stato bloccato da un gruppo ristretto ma determinato di manifestanti. Erano una decina, secondo carabinieri e polizia che, nonostante fossero tutti privi di documenti, li hanno identificati uno per uno. Bandiere dei Quattro Mori a mo’ di mantello sulle spalle, uno con il volto coperto da una maschera di Guy Fawkes, stile Anonymous ma pitturata col rosso e il bianco dello stemma della Sardegna, i militanti del movimento che si oppone fattivamente alla proliferazione di parchi eolici e fotovoltaici sul territorio sardo sono riusciti a rallentare di circa un’ora le operazioni di trasporto.

Fin dalla partenza dal porto di Oristano (dove a Capodanno era arrivata una gigantesca nave cargo cinese carica di pale eoliche), il convoglio, come da disposizioni del questore di Cagliari, era seguito a vista da un discreto schieramento di uomini in divisa incaricati di garantire l’ordine pubblico: disinnescare frizioni fra gli addetti al trasporto (autista, personale di scorta e movieri), evitare blocchi stradali e scongiurare eventuali tentativi di danneggiamento al materiale trasportato. Ma oltre alle forze dell’ordine qualcun altro seguiva passo passo il tragitto del convoglio della ditta Molisana Trasporti srl: occhi attentissimi sugli spostamenti notturni del gigante della strada, lungo una settantina di metri, giù giù per la 131 fino all’incrocio di Villasanta e da qui lungo la 293 fino a Villacidro. Poco prima di Santu Miali è scattato il blocco: i militanti anti-speculazione si sono schierati in mezzo alla carreggiata e il convoglio si è dovuto fermare. Manifestanti, carabinieri e polizia si sono confrontati in un clima che, a giudicare dai video e dalle fotografie che sono circolati, non sembra essere stato troppo teso. La più contrariata per l’imprevisto era l’autista del mezzo speciale che trasportava il pezzo di aerogeneratore.

A che punto è il parco

A Santu Miali, delle dieci torri previste dal progetto ne sono state erette finora solo tre: un terzo. Nei mesi scorsi il ritmo delle installazioni è rallentato. Perché? Sembra che ci sia stata una temporanea indisponibilità di componenti sul mercato. Ma lo stop ha alimentato dubbi e ipotesi. Inclusa quella di ulteriori tentativi di danneggiamento dopo quello solo parzialmente riuscito dello scorso agosto (qualcuno versò del liquido infiammabile sui teli che coprivano tre pale in attesa di essere installate: i teli bruciarono, le pale subirono danni limitati). Dalle forze dell’ordine, però, si smentisce che a Santu Miali siano stati messi a segno o tentati ulteriori danneggiamenti.

