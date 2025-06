Pale eoliche, riparte l’assalto all’area sacra di Santa Cristina 

«Giù le mani dal pozzo sacro di Santa Cristina». Che un parco eolico on shore piaccia, nelle campagne tra Baladu e Paulilatino, alle multinazionali del vento si sapeva. E anche dei pareri negativi degli uffici competenti. Ma il progetto è stato ripresentato e il 3 giugno scadevano le osservazioni da parte del pubblico. Eppure, nonostante le ripetute bocciature da parte degli enti preposti, le procedure vanno avanti e corrono verso la valutazione di impatto ambientale. I movimenti spontanei contro l’assalto delle rinnovabili non stanno a guardare e minacciano la mobilitazione permanente: «Fermiamoli». Chissà se il tempo basta.

La situazione

Dal Presidio Permanente del Popolo Sardo arriva la ferma presa di posizione di bloccare in qualsiasi modo il progetto di realizzazione di un impianto eolico attorno al Santuario di Santa Cristina, della potenza massima in immissione di 70,80 Mw, comprensiva di sistema di accumulo integrato da 15 Mw.

L’accusa

Così Davide Fadda, portavoce del Presidio: «Questo progetto costituisce una vergogna per questa classe dirigente, che un giorno si diletta con la politica e il giorno dopo si occupa di finanza. I loro appetiti speculativi, sono specularmente opposti a quelli dei sardi». E ancora: «Questo progetto, che doveva essere morto e sepolto per i pareri contrari espressi a suo tempo dagli organismi di controllo, è misteriosamente ricomparso nel silenzio generale con infinitesimali modifiche di alcuni centimetri sulle localizzazione delle pale e non risultano agli atti osservazioni di sorta, alle finte modifiche da parte dei comuni e Soprintendenza», prosegue Fadda. «Qui è in gioco l’identità stessa della Sardegna, della sua storia: nel pozzo sacro, si compie il miracolo dell’equinozio, dove il riflesso della luna si proietta nelle profondità delle acque, è inammissibile che pale di duecento metri scaglino la loro ombra mortale nella sacralità ancestrale di quel luogo. La nostra sarà una mobilitazione permanente, e nulla rimarrà intentato».

Protesta

Non si sa ancora in che modo si manifesterà questa mobilitazione. Non si sa se ci sarà un presidio permanente, una sorta di blocco dell’area archeologica, una nuova Pratobello. Si sa invece che il ritorno di fiamma (per altro mai svanito) per le aree attorno al pozzo sacro di Santa Cristina è inspiegabile, anche perché la Soprintendenza aveva lasciato il suo parere del tutto negativo a un intervento decisamente impattante: in ballo, in questo caso, non c’è soltanto il territorio di un’area archeologica di assoluto pregio, ma le stesse radici dell’Isola.

