Pale eoliche rimosse dopo 33 anni 

Gru e operai sono entrati in azione nei giorni scorsi per smontare rotori e pale di quel che resta della centrale eolica costruita nel 1992 a Carloforte nella località Nasca. Il sogno di produrre energia con il vento si sgretolò davanti una serie problemi di natura burocratica e tecnologica. Il progetto dell’Ansaldo ebbe breve durata. Si trattava in qualche modo di un impianto-pilota, uno dei primi in Sardegna. Ricordo di un ambientalismo pionieristico lontano dalla recente ondata speculativa messa in campo da miriadi di multinazionali dell’energia nel nome della transizione energetica.

La centrale

L’impianto misto di Nasca è stato costruito nel 1992. Il progetto prevedeva la produzione di 960 kwp con le pale eoliche e 600 kwp con il fotovoltaico. Per realizzare la centrale vennero stanziati 17 miliardi di lire (10 proveniente dall’Unione Europea e 7 dalla Regione). Il parco ha funzionato per un periodo molto breve. Nelle torri eolici si verificarono quasi subito problemi tecnici. Si trattava di impianti dotati di rotore e di due sole pale. In seguito ci fu anche un problema meccanico che mise definitivamente fuori uso l’impianto eolico. Con il passare del tempo l’impianto venne abbandonato. Ma nei primi anni Duemila il parco grazie a un finanziamento nell’ambito del programma “San Pietro Isola ecologica del Mediterraneo” venne ripristinato, ma soltanto per la produzione di energia con i pannelli fotovoltaici.

Il Comune

«Nel 2011 – ricorda il sindaco Stefano Rombi – è stata firmata una convenzione con la società Carloforte Energie Rinnovabili. Il Comune ogni anni riceve circa 120mila euro. L’impianto è perfettamente funzionante. Purtroppo erano rimaste le pale eoliche, ormai trasformate in rottami». Nel 2017 il Comune di Carloforte con un’ordinanza impedì l’accesso di uomini e mezzi nell’area delle centrale per il rischio di crolli di alcune parte delle pale e dei rotori ormai arrugginiti. Dopo otto anni sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza l’area. «Si tratta di un sito di interesse comunitario – spiega il sindaco – e pertanto tutte le operazioni devono seguire procedure particolari, servono permessi e autorizzazioni per consentire ai mezzi pesanti di raggiungere l’impianto». Nei giorni scorsi le gru hanno raggiunto Nasca e sono iniziate le operazioni di bonifica nel vecchio impianto eolico. «C’era sempre in vigore l’ordinanza di qualche anno fa – continua il primo cittadino – il Comune ha avviato un dialogo con la società che gestisce l’impianto e finalmente sono iniziati i lavori». In questi giorni operai e mezzi non stanno operando a Nasca. «Ci sono delle formalità burocratiche – aggiunge il sindaco – ma tutte le operazioni verranno portate a termine».

Pale e rotori

In questa prima fase verranno smontate le pale e i rotori. «Così l’area verrà messa in sicurezza – conclude il sindaco – come richiesto dall’ordinanza del Comune. Per ora restano le tre torri. Speriamo che più avanti vengano rimosse». I costi per le operazioni di bonifica sono sostenuti dalla società che gestisce l’impianto. Nel frattempo nell’Isola di San Pietro si scommette sul progetto della comunità energetica. Comune, imprese e associazioni sono scese in campo contro i progetti degli impianti eolici off shore presentati dalla multinazionali dell’energia.

