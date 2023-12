Pale eoliche, Nuoro si ribella 

Una sala gremita. Soprattutto, un coro condiviso che si irradia dal quartiere di Badu ‘e Carros, dalla parrocchia della Beata Maria Gabriella, e tocca tutta la città. «Faremo il possibile per bloccare questo scempio, quelle pale eoliche che andrebbero a sfigurare le nostre campagne - tuona Maurizio Fadda, portavoce del comitato “Nuoro contro la speculazione eolica” - L’impatto paesaggistico sarebbe devastante, trattasi di pale alte più di 200 metri. Dobbiamo tutelare il nostro ambiente, il futuro pastorale ed economico. Ecco perché abbiamo convocato questa assemblea: tutti i cittadini devono sapere, sebbene ormai sia tardi e il timore è che i progetti a Intraemontes e Perda Pinta siano già in fase avanzata. Intanto, lunedì 11 dicembre saremo in Consiglio comunale dove il tema sarà tra i punti all’ordine del giorno».

Compattezza

Si leva da una sala parrocchiale di periferia. L’argomento, però, è sentitissimo. Così in tanti, ieri sera,hanno partecipato alle discussioni. E hanno guardato insieme la proiezione del film “Arbores”, del regista nuorese Francesco Bussalai. Un modo per mostrare unità d’intenti, per svelare una visione di Nuoro che accomuna, dove la tutela del bene paesaggistico e ambientale deve necessariamente essere la priorità. «L’incontro è stato convocato prima di tutto per sensibilizzare la popolazione - dice Maurizio Fadda – Dobbiamo far capire alla nostra gente quello che sta accadendo nell’Isola, non solo a Nuoro. In Sardegna sono già state installate 753 pale eoliche: siamo la quarta regione italiana, numeri alla mano. La cosa assurda è che ne vorrebbero piazzare altre 2.769. Appare evidente a tutti che questa sia una speculazione bella e buona».

La speranza

«Vorremmo che questi progetti venissero immediatamente bloccati - prosegue Fadda - Occorre ragionare insieme, coinvolgendo la popolazione, serve un piano energetico per risolvere il problema delle rinnovabili. Ci siamo rivolti al sindaco Andrea Soddu ma per ora non abbiamo ricevuto le rassicurazioni sperate, ci è stato detto che i Comuni hanno le mani legate, la legislazione sta sopra. Ma come è possibile che io sia venuto a conoscenza di questo scempio solo la scorsa estate? Nell’Isola abbiamo creato un coordinamento regionale dei “comitati contro la speculazione eolica”, per chiedere alla Regione una moratoria che blocchi questi progetti».

Dopo l’assemblea di ieri, e la recente denuncia diffusa dal presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco, lunedì 11 dicembre il tema sarà affrontato in Consiglio. Nuoro alza la voce contro i parchi eolici a Intraemontes e Perda Pinta. Dice “no” a quei 30 aerogeneratori alti 220 metri e dalla potenza di 180 MW.

