Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»  

«Al ministro Pichetto direi che non bisogna mettere troppe pale eoliche in Sardegna». Il messaggio è della cagliaritana Marina Calderone, ministra del Lavoro, al suo collega all’Ambiente. L’occasione per il nuovo altolà – che questa volta coinvolge il Governo nazionale – è il convegno sulla Coesione a Roma. E il tema delle speculazioni nel settore delle rinnovabili, che minacciano il paesaggio sardo, torna al centro dell’attenzione. Su questo fronte si prevedono nuove proteste.

Lo scenario

Nel frattempo Palazzo Chigi è al lavoro per ridurre il costo delle bollette per famiglie e imprese. Il decreto energia, in gestazione ormai da mesi e contestato nell’Isola, stenta ancora a vedere la luce ma tra le proposte dell’ultim’ora da inserire nel testo spunta un nuovo contributo annuo straordinario di 55 euro destinato nel 2026 a 4,5 milioni di famiglie «vulnerabili», ovvero con Isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20.000 euro. Il bonus si applicherebbe alle bollette elettriche e sarebbe aggiuntivo rispetto al bonus sociale già esistente. Per le piccole e medie imprese potrebbe invece arrivare uno sconto, sempre sulla luce, grazie ad una riduzione degli oneri di sistema destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili. Le risorse per la misura sono stimate nell’ordine di 750 milioni di euro che, sommate ai 250 milioni necessari per il bonus famiglie, porterebbero lo stanziamento totale a un miliardo di euro. Il tutto a valere sulle disponibilità di bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Il provvedimento

Quella per le Pmi non è però l’unica idea allo studio per ridurre gli oneri di sistema che, al di là dei consumi, vengono regolarmente pagati con ogni bolletta. Per abbattere i cosiddetti Asos, gli oneri a sostegno delle energie rinnovabili sui quali pesa il costo degli incentivi previsti dai vari decreti «Conto Energia» adottati tra il 2005 e il 2012, il governo ha infatti inserito anche la proposta di una cartolarizzazione. L’operazione prevedrebbe il trasferimento da parte di Cdp alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) di risorse ottenute mediante l’emissione di titoli obbligazionari di durata massima 20 anni.

I fondi

Si tratterebbe di un importo pari a massimo 5 miliardi di euro per ciascun anno dal 2026 al 2030. Per promuovere lo sviluppo dei Power purchase agreement (Ppa) dando priorità alle pmi, si pensa quindi di rafforzare la Bacheca dei contratti di lungo termine che, da strumento volto a facilitare l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti, diventa una vera e propria sede di negoziazione diretta. In pratica, si introduce la possibilità di negoziare contratti direttamente sulla piattaforma, sia in forma libera sia con garanzia del Gse, attraverso procedure organizzate dal Gme.

