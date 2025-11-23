«Pale eoliche? La tomba della pesca» 

Ancora una manifestazione di protesta da parte dei pescatori di Calasetta e Sant’Antioco. Questa volta la mobilitazione si è svolta sulla banchina del porto di Calasetta.

In banchina

I pescatori delle barche a strascico hanno incassato il sostegno dell’amministrazione comunale: il sindaco Antonello Puggioni, presente con la fascia tricolore, ha voluto testimoniare personalmente la vicinanza del Comune alla categoria. Al loro fianco anche una delegazione dei pastori sardi e un gruppo di cittadini di Carloforte, contrari al progetto delle pale eoliche offshore che da mesi alimenta il dibattito nelle marinerie dell’arcipelago sulcitano. Le comunità temono infatti che gli impianti possano comportare nuove interdizioni alla navigazione e alla pesca davanti alle due isole, uccidendo un settore già in forte difficoltà. «A tutto ciò – ha spiegato Mario Poma – bisogna aggiungere le spese che continuano a crescere per mantenere le barche ferme a causa del fermo biologico, che quest’anno è stato prorogato di un ulteriore mese in seguito a un incomprensibile decreto ministeriale. Di questo passo ci porteranno al fallimento. Dobbiamo assolutamente scongiurare questi provvedimenti che ci porteranno alla fame».

I temi

Nonostante la giornata fredda e la pioggia, i pescatori hanno deciso di scendere comunque in banchina per dare voce alla loro battaglia, ricevendo la solidarietà anche dalla piccola pesca, altrettanto penalizzata dai rincari e dalle riduzioni dell’attività. «Non ci hanno ancora pagato il 2024 – denuncia Antonello Romano – e intanto ci prospettano ulteriori sacrifici. In questo modo ci costringono a fallire, impedendoci di pagare gli equipaggi e perfino i lavori di manutenzione delle barche che, ferme in banchina, continuano a costare senza portare alcun utile. Ormai è chiaro che non ci stanno obbligando a stare fermi per il ripopolamento dei pesci, ma perché stanno favorendo altre cose». Una situazione che, giorno dopo giorno, mette a rischio la sopravvivenza stessa di molte imprese familiari. A chiudere la manifestazione è stato il sindaco Puggioni: «Questa amministrazione comunale è vicina ai pescatori, ai pastori e a tutte le categorie economiche. Il Comune non accetterà mai, finché sarò sindaco, provvedimenti che danneggiano i lavoratori, di qualunque categoria essi siano».

